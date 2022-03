Quando si prepara una crema per il dolce, qualsiasi essa sia, in quel momento la nostra mente si concentra il più possibile per renderla cremosa al punto giusto e senza grumi.

Ma puntualmente, anche se si seguono tutte le regole alla perfezione, si intravedono quei fastidiosi grumi che possono rovinare il dolce. Quindi non occorre solo munirsi di una buona ricetta e seguire le proporzioni, ma anche adottare questo piccolo trucchetto se si dovesse verificare questo imprevisto.

La crema potrà risultare liscia e lucida con questo segreto da pasticceria

La crema è il cuore del dolce e se non viene bene, si può compromettere la buona riuscita dello stesso. Infatti è inutile pensare: tanto non si vedono perché al primo morso il nostro palato non sarà soddisfatto.

I grumi, anche se piccoli, sono davvero brutti da mangiare ed è per questo che bisogna assolutamente rimediare senza dover buttare tutto e ricominciare da capo. Vediamo nel pratico come avviene con la preparazione di una crema pasticcera.

Ingredienti

50 gr di zucchero;

250 ml di latte intero;

2 tuorli;

20 gr di fecola di patate;

1 busta di vanillina o la buccia di limone grattugiata.

Ma più grumi nella crema con questo segreto di pasticceria che non riguarda gli ingredienti e che in pochi conoscono

Procedimento

Iniziare col scaldare a fuoco basso in un pentolino il latte con la bacca di vaniglia o la buccia di limone grattugiata facendo attenzione a non prendere anche la parte bianca amara. Nel frattempo in una ciotola montare con le fruste elettriche i tuorli con lo zucchero fino ad ottenere un composto spumoso e poi aggiungere la fecola.

Non appena il latte inizia a riscaldarsi senza arrivare al bollore, versare il composto appena preparato e girare con una frusta fino a quando non si sarà ben incorporato con il latte. Poi continuare a girare lentamente per evitare che la crema si possa bruciare, attaccare sulla pentola fino a quando non sarà ben addensata e pronta.

E proprio in questo momento che la crema potrà formare i grumi che purtroppo una volta formati non andranno più via. Se sono pochi e appena formati, aumentare la velocità mentre si amalgama, cercando si farli assorbire, altrimenti si dovrà agire diversamente.

Per eliminare del tutto i grumi, si potranno utilizzare le fruste elettriche. Quando la crema è ancora calda, appena tolta dal fuoco, lavorarla per qualche minuto fino a quando non saranno completamente spariti. Lo stesso sistema si può adottare con un frullatore ad immersione. Un’altra soluzione è quella di passare la crema nel passaverdura per trattenere tutti i grumi.

