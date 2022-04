Creare e mantenere gli ambienti puliti e ben igienizzati è importante per proteggere la salute, quella nostra e di tutti gli abitanti di casa. La stanza da bagno è senz’altro una di quelle che più meritano il cosiddetto “olio di gomito”, per garantire una pulizia adeguata. Il calcare e l’umidità non aiutano nell’impresa, anzi contribuiscono (e non poco) all’aumento dello sporco ostinato e alla proliferazione di germi e batteri. Inoltre, la formazione dell’antiestetico alone giallo sul fondo del WC darà alla stanza da bagno il colpo finale per un aspetto scialbo, sporco e poco curato. Dunque, bisognerà correre subito ai ripari, prima che sia troppo tardi.

Prodotti per la casa

A darci una mano nella lotta contro lo sporco, tantissimi prodotti commerciali dalle formulazioni chimiche più disparate. Tuttavia, anche molti ingredienti naturali possono rivelarsi dei veri alleati nelle pulizie domestiche. Per eliminare il calcare duro e incrostato dal WC, ad esempio, ecco 3 facilissimi trucchetti utili anche per i rubinetti. Per un bagno che si rispetti, non può mancare la vasca o il box doccia. A tal proposito, ecco come rendere bianchissima la vasca da bagno ingiallita senza candeggina con un metodo veloce e naturale.

Pulire il box doccia è abbastanza semplice. Bisognerà, però, stare attenti ai canali in silicone e alle guarnizioni che molto spesso si trasformano in raccoglitori di sporco e muffa. Per ovviare a questa problematica esistono tante soluzioni differenti, chimiche e naturali. Questa sera, ci soffermeremo su un ingrediente molto amato, soprattutto in cucina.

Dunque, mai più bordi neri nel box doccia grazie ad un solo prodotto naturale che elimina muffa e calcare senza danneggiare le guarnizioni

Pulire il box doccia può essere più facile del previsto, grazie ad un prodotto naturale molto amato: l’aceto di mele. Ingrediente dalle mille proprietà, usato largamente per condire i cibi, ma che nelle faccende domestiche è un vero portento.

In particolare, possiamo utilizzarlo per eliminare la muffa e togliere il calcare in pochi minuti. L’aceto di mele è una soluzione economica molto apprezzata, giacché pulisce senza rischiare di danneggiare le superfici su cui si applica.

Basterà diluire 1 bicchiere di aceto di mele in 2 bicchieri d’acqua e inserire la miscela in un contenitore spray. Poi, spruzzare lungo tutto il perimetro del box doccia, insistendo sulle macchie di muffa. Attendere qualche minuto prima di strofinare con un panno in microfibra ed il gioco è fatto.

Per pulire la rubinetteria e il soffione della doccia si consiglia di mescolare aceto di mele e acqua in parti uguali. Spruzzare, lasciare in posa e strofinare. In poche mosse tutto apparirà nuovamente pulito e brillante.

Per lo sporco più ostinato possiamo anche utilizzare il prodotto in modo assoluto e senza diluirlo in acqua. Basterà far agire, strofinare con un panno e poi risciacquare e asciugare. Dunque, mai più bordi neri nel box doccia con l’applicazione periodica di questi metodi.

Consiglio extra

L’aceto di mele è perfetto anche per sgrassare i pavimenti. In un secchio con acqua calda, versare un bicchiere di aceto e procedere con il normale lavaggio. Il pavimento risulterà più splendente che mai e senza aloni.

