Natale e Capodanno, regali, cenoni e pranzi con amici e famiglia. Ci sono anni in cui ci si sente travolti dall’organizzazione delle festività. I preparativi possono essere a dir poco stressanti e ci fanno godere poco anche delle vacanze.

Specialmente chi avrà ospiti a casa è intenzionato a stupirli con ottimi manicaretti. Si parte dall’antipasto per poi passare al primo (quest’anno invece della solita lasagna ecco questa fantasiosa ricetta veloce e gustosissima assolutamente da provare a Natale). Infine arriva il momento del piatto forte, il secondo.

Tra le ricette più quotate della tradizione natalizia non si può dimenticare l’arrosto con le patate. Per gli amanti della carne questa ricetta è una libidine irrinunciabile. Ecco perché la Redazione di PdB oggi presenta questa strepitosa e succulenta ricetta veloce dell’arrosto di Natale con una salsa segreta che farà fare un figurone.

Un secondo delizioso in poche semplici mosse

Per preparare un pranzo o una cena con i fiocchi non bisogna necessariamente stare in cucina per ore. Spesso la semplicità ripaga più di qualsiasi ricetta complessa. È questo il caso dell’arrosto di vitello, che non richiede che pochi minuti di preparazione e una cottura semplice.

Con l’arrosto faremo una splendida figura, specialmente se lo serviamo con una salsa speciale. La salsa in questione è fatta di mele e accompagna con delicatezza questo piatto di carne. Ma ecco gli ingredienti di cui avremo bisogno:

800 grammi di arista di vitello;

4 mele tipo fuji tagliate a tocchetti;

1 cipolla a fette;

1 bicchiere di vino bianco;

2 spicchi d’aglio;

rosmarino e timo;

olio evo;

500 millilitri di brodo di verdure.

La prima cosa da fare è andare dal nostro macellaio di fiducia per farci preparare il pezzo di arista. Solitamente il maiale risulta più tenero, ma la carne di vitello è meno grassa e altrettanto saporita.

Successivamente prepariamo un trito di rosmarino, timo, 2 cucchiai di olio e 1 di sale grosso. Massaggiamo il pezzo di carne con trito per alcuni minuti. In questo modo prenderà gli aromi e profumerà. In una pentola abbastanza capiente uniamo 2 cucchiai di olio, le testa d’aglio e, con la fiamma alta, rosoliamo il pezzo di carne.

Quando la carne si è rosolata, uniamo un bicchiere di vino e abbassiamo il fuoco. Aggiungiamo i dadini di mela e le cipolle, aggiungendo del brodo al bisogno e lasciamo cuocere per 40 minuti. Quando la carne è tenera, togliamola dalla pentola e avvolgiamola nella carta argentata. Lasciamo ancora cuocere la salsa per 10 minuti. Ora siamo pronti per servire l’arrosto.

