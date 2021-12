A metà dicembre è tempo di pensare al menù delle feste. La maggior parte delle persone, infatti, ama festeggiare il Natale in famiglia. Il Capodanno è più un’occasione per divertirsi con gli amici, ma il 25 dicembre, cascasse il Mondo, è un festa che vede tutti i parenti riuniti attorno alla stessa tavola. Spesso, capita addirittura di ritrovarsi con parenti che non si frequentano per tutto il resto dell’anno. Ma è così da sempre: è un cliché della tradizione al punto che, sul tema, sono stati girati anche numerosi film.

Quello che, comunemente, viene considerato “un tour de force gastronomico” ha inizio la sera della Vigilia con il tradizionale Cenone, per poi passare al trionfale pranzo del 25. I più irriducibili riescono addirittura a fare anche un tris il giorno di Santo Stefano, magari coi parenti più stretti per finire gli avanzi e non dover buttare via nulla.

E allora, è quindi arrivato il momento di pensare al menù da proporre e da portare in tavola.

In queste occasioni, generalmente, si tende a proporre piatti della tradizione, regionale ma anche della propria famiglia. Per chi volesse cambiare un po’, al posto delle solite lasagne e tortellini, questo è il profumatissimo primo piatto di pesce che ci farà fare un figurone al cenone della Vigilia. Per il dolce, tuttavia, è ben difficile stravolgere le cose. Il rischio è che qualcuno dei nostri invitati non apprezzi. D’altra parte, Natale fa rima con panettone e con pandoro. Tuttavia, possiamo riuscire a proporre la classica fetta in maniera un po’ originale.

Invece del solito mascarpone ecco 10 creme irresistibili per farcire e accompagnare panettone e pandoro

Pandoro e panettoni sono dolci lievitati che possono risultare talvolta un po’ asciutti e quindi stopposi. Ecco perché, molto spesso, li si accompagna alla classica crema al mascarpone. Del resto, fanno così anche nei ristoranti. Se, però, vogliamo presentare in tavola qualcosa di più originale, invece del solito mascarpone ecco 10 creme irresistibili per farcire e accompagnare panettone e pandoro.

Per andare sul semplice, possiamo optare per la crema pasticcera o la chantilly. Ben più deciso è invece l’inconfondibile sapore dello zabaione.

I più golosi apprezzeranno la dolcezza di una crema al cioccolato o della intramontabile nutella. Per una versione più raffinata, suggeriamo una salsa al cioccolato fondente profumata con arancia e pezzetti di scorza.

Varianti aromatizzate

Utilizzando la classica base della crema pasticcera, potremmo infine aggiungere ingredienti ed aromi per realizzare delle farciture con un gusto ed un colore particolari. Ecco alcuni esempi di gran moda: caffè, pistacchio, cocco e torrone.

