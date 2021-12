Solitamente si inizia ad addobbare la casa per creare l’atmosfera natalizia l’8 dicembre, ma molte persone decidono di farlo prima o anche dopo questo giorno. Se ancora non abbiamo sostituito l’arredamento quotidiano con quello natalizio o vogliamo addobbare con qualche idea in più, allora questo articolo può fare al caso nostro.

Innanzitutto, altro che ghirlande, è questa la tendenza chic degli addobbi sulla tavola spendendo pochissimo. Quest’anno cerchiamo di essere un po’ più originali rispetto al solito e soprattutto cerchiamo di esserlo su tutto. Ogni anno addobbiamo casa sempre con le stesse cose, ma le tendenze cambiano e anche quest’anno sono cambiate, persino sulle piante.

Sicuramente la Stella di Natale e il vischio sono le piante natalizie per eccellenza, ma se dobbiamo essere più originali per questo Natale 2021, allora consigliamo altre piante non solo perfette per l’atmosfera magica del periodo ma anche meravigliose che conquisteranno tutti.

Le piante più belle del periodo natalizio

Basta con i soliti Stella di Natale e vischio perché sono queste le splendide piante per addobbare casa o da regalare. Iniziamo con una pianta di una bellezza unica, l’Amaryllis il cui nome significa “splendere” e se non fosse splendida lei chi altro altrimenti?

La particolarità di questa pianta è la sua capacità di adattamento a tutti i periodi dell’anno, anche all’inverno dunque. È talmente bella che regalarla come dono per Natale renderà soddisfatti sia chi la riceve sia chi la regala, poiché rappresenta la continuità della vita. Un profondo significato, no? E in pochissimi conoscono il segreto per avere la pianta di Amaryllis bellissima come non mai per giardini e balconi invidiati dai vicini.

Proseguiamo con la Calathea Crocata, davvero un amore di pianta con la sua esplosione di sfumature viola delle foglie e i fiori arancioni. È una meravigliosa pianta ornamentale che conferirà all’appartamento un tono decisamente vivace e allegro, ciò di cui abbiamo bisogno proprio nel periodo natalizio.

Se vogliamo qualcosa di rosso, classico colore natalizio, allora consigliamo l’Anthurium, una bellissima pianta ornamentale che, oltre a ricordare il Natale con il suo rosso sgargiante, conferirà all’appartamento un tono elegante e regale grazie alla sua maestosità.

Esistono un’infinità di piante perfette per le feste natalizie, creiamo un po’ di magia in più con una diversità maggiore. Altri esempi di piante perfette per il periodo sono l’Agrifoglio che è prettamente natalizio, l’Elleboro e il Pungitopo.

In ogni caso, stiamo particolarmente attenti se in casa abbiamo animali domestici, perché alcune piante sono estremamente tossiche per i nostri amici a quattro zampe e potrebbero rischiare grosso. Consigliamo di leggere questa lista definita dall’ENPA, dove sono dichiarate le piante tossiche per gli animali.

