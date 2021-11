Il Natale si avvicina. Questo momento da trascorrere con le persone che amiamo rende tutti felici. Tuttavia, bisogna anche arrivarci preparati. Una delle preoccupazioni più grandi riguarda la scelta delle pietanze.

In famiglia si inizia già a programmare cosa mangiare al cenone e per il pranzo del 25 dicembre. Ma fra le ricette della tradizione, c’è sempre posto per qualche idea innovativa e sfiziosa. Per iniziare, possiamo proporre una mousse di mortadella soffice è l’antipasto dell’anno per stupire i palati più esigenti.

Ma passiamo al piatto forte, il primo. Invece della solita lasagna ecco questa fantasiosa ricetta veloce e gustosissima assolutamente da provare a Natale. Un modo creativo e assolutamente geniale di ricreare un piatto classico. Rimarremo sorpresi dalla facilità di questa ricetta ma soprattutto dal figurone che faremo una volta portata in tavola. Ecco come prepararla.

Ingredienti

1 confezione di polenta gialla rapida;

400g di funghi;

1 scalogno o porro;

70g di burro;

50g di farina;

50g di parmigiano grattugiato;

150g formaggio da sciogliere;

alloro;

mezzo litro di latte;

sale e pepe.

Il primo passo consiste nel preparare la polenta. Seguiamo attentamente la ricetta riportata sulla confezione. Una volta pronta, versiamola su uno stampo che avremo oliato in precedenza e lasciamo raffreddare.

Ora bisogna preparare il sugo di funghi. In una padella capiente scaldiamo dell’olio e facciamo appassire lo scalogno tritato finemente. Aggiungiamo anche l’alloro e poi i funghi. Aggiungiamo sale e pepe. Se vogliamo possiamo sfumarli con del vino bianco a fine cottura.

Col latte prepariamo la besciamella. Sciogliamo il burro e uniamo la farina continuando a mescolare con una frusta. Uniamo il latte a filo senza mai smettere di mescolare. Una volta aggiunto tutto, alziamo la fiamma e lasciamo che il liquido si condensi. Aggiustiamo la besciamella con sale e pepe. Infine aggiungiamo i formaggi. In questo articolo troviamo anche una variante vegetale.

Ora è il momento di assemblare il piatto. Tagliamo delle fette sottili ricavandole dalla polenta fredda. Prepariamo una teglia da forno e ungiamone i bordi con dell’olio. Iniziamo a posizionare le fette di polenta come se fosse sfoglia di pasta. Poi, distribuiamo il sugo di funghi e la besciamella.

Continuiamo a fare gli strati fino al termine degli ingredienti. Terminiamo con uno strato di parmigiano. Preriscaldiamo il forno a 200°C e inforniamo il piatto per 20 minuti.