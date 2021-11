Il guardaroba estivo ha ormai da tempo lasciato spazio a capi invernali e accessori come sciarpe e capelli che ci aiutano a mantenerci caldi ma senza rinunciare allo stile.

Il rigido clima invernale ci spinge ad uscire di casa sempre ben coperti e talvolta con strati di vestiti. Questo per ovviare al freddo e per creare il così detto effetto cipolla. Infatti, capita spesso di indossare più capi partendo dalla maglietta più leggera ad arrivare alla felpa, da poter togliere in caso di temperature elevate.

Tenersi caldi anche all’esterno è l’obiettivo di tutti nei mesi invernali. Tuttavia a volte per farlo molti sacrificano lo stile, indossando capi di lana senza forme, cappotti caldi ma di poco gusto, scarpe e pantaloni comodi, ma davvero poco piacevoli.

Per affrontare al meglio l’inverno senza rinunciare allo stile, basterà fare qualche piccola attenzione nella scelta di alcuni capi. Un esempio fra tutti il cappotto, un accessorio indispensabile nei periodi grigi e piovosi, utile per mantenersi caldi e ben coperti. Sceglierlo bene e con gusto non è poi così difficile, infatti, basta maglioni di lana e dolcevita è questo il capo invernale che torna di moda e sta spopolando ideale per mantenersi caldi anche nelle giornate più fredde.

Stop al classico e noioso cappotto invernale è questo il capo più cool e vintage dell’inverno 2022 che torna di moda e sta bene su tutto

Il cappotto che va sempre di moda è il classico cappotto in tessuto beige o nero. Tuttavia nell’inverno 2022 per creare look più sbarazzini ma sempre molto eleganti e chic la moda rispolvera un capo un po’ meno basic, il cappotto con le frange.

Il cappotto con le frange è un capo che ci permette di dare un tono di spensieratezza e gusto al nostro look. Tanti sono i modelli di cappotto con le frange che caratterizzano questa stagione. Eccone alcuni da poter scegliere.

Il modello più cool e versatile anche se non si direbbe, è in versione blazer. Un modello che ad occhio sembrerebbe più mascolino e da cow boy ma che si adatta benissimo ad ogni occasione, elegante e sportiva.

Un altro modello di grande effetto è il cappotto con le frange con lo scialle incorporato. Un dettaglio caldo e avvolgente per creare look di grande effetto.

Una valida alternativa al cappotto è la cappa con le frange. Questo capo sta bene su tutto e rende i look più fiabeschi ed eleganti. Da indossare con i miniabiti ma anche con i jeans. Da poter abbinare anche a questi strepitosi stivali che tornano di moda ideali per avere gambe slanciate e lunghissime per look inviabili.

Davvero tante le alternative per dire stop al classico e noioso cappotto invernale è questo il capo più cool e vintage dell’inverno 2022 che torna di moda e sta bene su tutto.

