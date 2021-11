Un accessorio che ha invaso le passerelle dell’inverno 2021, gli stivali al ginocchio.

Una soluzione non solo alla moda ma anche molto funzionale. Infatti abbinati bene questi accessori ci permettono di proteggerci dalle intemperie, ma senza rinunciare allo stile.

Pioggia, vento e freddo saranno solo un lontano ricordo, quando indosseremo i nostri stivali al ginocchio. Ancora meglio se abbinati a questo capo invernale che torna di moda e sta spopolando ideale per mantenersi caldi anche nelle giornate più fredde.

Quelli più gettonati saranno i classici neri ma data l’innumerevole scelta proposta dalle case di moda potremmo sbizzarrirci e scegliere quelli più adatti a noi e alla nostra personalità.

Strepitosi e da capogiro questi stivali che tornano di moda ideali per avere gambe slanciate e lunghissime per look inviabili

Accessori che da sempre caratterizzano i look delle star e delle passerelle. Questo perché con la loro lunghezza e forma affusolata riescono a dare alle gambe una forma slanciata e un illusorio effetto ottico di lunghezza. Una caratteristica che li rende indossabili da qualsiasi fisicità, infatti abbinati bene slanciano la figura e snelliscono le gambe.

Davvero un incredibile riscoperta questi stivali che oggi tornano di moda e che si tingono delle fantasie più varie. Infatti è proprio questa la proposta fatta dai grandi Marchi della moda.

Un tocco metallico e animalier

A fare scalpore tra le giovani ma anche tra le donne più mature sono i boots al ginocchio luccicanti, un’alternativa ideale per non passare inosservate. Basterà abbinarli ad abiti tinta unita o a fantastici e sinuosi tubini per avere look scintillanti e mozzafiato.

Stanno spopolando anche nella loro versione stampata e in quella animalier. Geniali per dare un tocco di colore alle grigie e uggiose giornate invernali.

La loro versione classica è il nero, un colore che li rende ideali come accessorio da abbinare a look giornalieri veloci. Super versatili, si possono indossare con i jeans, gonne corte e lunghe. Ottimi per andare in ufficio, per una tranquilla cena con le amiche, ma anche adatti per serate movimentate per non passare inosservate.

Gli stivali dai mille e un look

Ma non è finita qui perché oltre allo stivale al ginocchio a tornare di moda sono anche i sexyssimi overknees boots. I così detti cuissardes, gli stivali lunghi fin sopra il ginocchio.

Dunque, davvero strepitosi e da capogiro questi stivali che tornano di moda ideali per avere gambe slanciate e lunghissime per look inviabili. Carichi di fascino sono gli stivali più ambiti dalle donne, da abbinare a look sbarazzini ma anche molto eleganti. Un accessorio che regala charme e raffinatezza immancabile negli armadi di donne grandi e piccine.