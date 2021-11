L’arrivo della stagione fredda ci costringe ad indossare capi caldi e ideali per affrontare il freddo sia dentro casa che all’esterno.

Il segreto per evitare di incorrere in malanni di stagione ed evitare sbalzi termici è vestirsi a strati. Ricorrere all’uso del così detto abbigliamento a cipolla, ci permette di coprirci e scoprirci in base alla temperatura percepita.

Un altro trucchetto che ci permetterà di affrontare il clima invernale nel migliore dei modi, è quello di prestare particolare attenzione a coprire alcune zone che risentono particolarmente delle basse temperature. Coprire per bene zone come testa, collo e mani e piedi, ci permetterà di restare caldi e di poter indossare anche capi più leggeri in altre parti del corpo.

Dunque, saper scegliere i vestiti invernali è davvero importante ai fini di rimanere caldi e di proteggersi dal freddo e dai malanni di stagione.

Basta maglioni di lana e dolcevita è questo il capo invernale che torna di moda e sta spopolando ideale per mantenersi caldi anche nelle giornate più fredde

Quindi quali materiali è meglio utilizzare in inverno per essere alla moda e rimanere caldi?

Tra i materiali più adatti per affrontare le fredde giornate invernali ritroviamo la lana. Un materiale che non è sempre tollerato da tutti, a causa di quelle spiacevoli sensazioni di prurito e pizzicore che procura. Un tessuto costituito da fibre interamente animali che possono provocare allergie. Pertanto meglio optare per quelle ipoallergeniche e più delicate come la lana merino, il cachemire e l’alpaca.

Un altro materiale particolarmente indicato per affrontare le rigide temperature invernali è il pile. Un tessuto 100% sintetico, meno fastidioso e ideale anche per aiutare a ridurre gli sfruttamenti intensivi sugli animali. Anche la seta è un tessuto in grado di isolare, pertanto è l’ideale da indossare sia in estate che in inverno.

La moda invernale 2021- 2022

Anche quest’anno per fronteggiare l’inverno, la moda rispolvera un capo evergreen, il cappotto in tessuto.

Stiamo parlando di un capo comodo e caldo che può essere indossato a qualsiasi età e con qualsiasi forma fisica. Infatti la particolarità di quest’anno è che la moda lo propone indossato in taglie oversize e in tessuti come la lana.

L’intento è quello di creare un look casual e fashion ma in grado di mantenerci caldi e che ci protegga dal freddo e dalla pioggia. Un capo reperibile in qualsiasi fantasia e colore.

Il consiglio è quello di scegliere il capospalla nel colore che meglio si adatta a tutti gli abbinamenti e outfit. Un grande classico è quello in nero ma anche quello color cammello farà la sua figura. Se invece si vuole osare un po’ di più è possibile optare per quello color panna.

Ebbene, basta maglioni di lana e dolcevita è questo il capo invernale che torna di moda e sta spopolando ideale per mantenersi caldi anche nelle giornate più fredde.

