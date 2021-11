L’inverno è ormai alle porte e sono in arrivo le prime giornate di neve e le prime serate passate in compagnia di una bella cioccolata calda. Eppure, anche se non tutti lo sanno, proprio in questo periodo il nostro Paese si anima di tantissimi eventi capaci di rallegrare grandi e piccini. Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo e per questo vogliamo presentarvi uno degli eventi più belli da poter scoprire questo inverno. Allora, ecco l’imperdibile evento natalizio capace di regalare delle bellissime giornate invernali a tutta la famiglia. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Un’imperdibile manifestazione natalizia capace di rallegrare grandi e piccini

Il Natale è alle porte, insieme a quella piccola magia capace di riunire e far divertire persone di tutte le età. Proprio in questo periodo, infatti, nel nostro Paese ci sono tantissime manifestazioni natalizie, tra cui spiccano i rinomatissimi mercatini di Natale. Oggi andremo a scoprire uno tra gli eventi natalizi più belli e meno conosciuti del nostro Paese, una piccola perla capace di rallegrare grandi e piccini. Parliamo dell’evento “Il Magico paese di Natale”, manifestazione che coinvolgerà a partire dalla fine di novembre alcuni tra più bei centri abitati del Piemonte.

Ecco l’imperdibile evento natalizio capace di regalare delle bellissime giornate invernali a tutta la famiglia

Pochi lo sanno ma questo evento natalizio è perfetto per passare delle stupende giornate invernali.

Questo bellissimo evento natalizio, tutto piemontese, quest’anno coinvolgerà quattro località regionali, tra le quali spiccano Asti e Govone. Nella prima città questa manifestazione ha già preso l’avvio il 13 novembre e si concluderà il 19 dicembre. Passeggiando per le strade di Asti sarà così possibile scoprire più di 100 stand natalizi dedicati alla festività più amata dell’anno. Sarà così possibile scoprire il lavoro di artigiani in arrivo nella città piemontese da tutta l’Italia, come anche gustare del buonissimo street food. Presso Govone, invece, sarà possibile visitare una delle più belle residenze dei Savoia in una veste piuttosto particolare.

Ogni weekend a partire dal 20 di Novembre fino al mese successivo il piccolo comune ospiterà moltissimi eventi per tutta la famiglia. Il castello della città verrà, infatti, trasformato nella dimora di Babbo Natale, con tanto di musical messo in scena per più di 30 volte al giorno. Presso i giardini del maniero i bambini potranno invece scoprire come diventare dei piccoli elfi e le famiglie potranno divertirsi grazie a dei giochi appositi. Insomma, piccole manifestazioni tutte da scoprire capaci di rallegrare tutta la famiglia e regalare delle bellissime giornate invernali.

Approfondimento

Guai a buttare le bottigliette in vetro, possono diventare una originalissima decorazione di Natale a costo zero