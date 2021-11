Questo il capo che sta spopolando per look audaci e leggeri ma sempre molto eleganti e raffinati da indossare a 20 come a 60 anni

I capi dell’inverno 2022 sono capi audaci e ricchi di speranza; infatti, la moda ritorna a brillare e a farsi sentire dopo due anni di lockdown. Dove hanno preso il sopravvento look sportivi e indicibili mollettoni per capelli.

La moda di quest’inverno si avvale di una palette di colori ampia e gioiosa, dove a governare ritornano gli abiti paillettati. Sì ai colori come il verde prato, il glicine, un po’ meno spazio al classico e sempreverde nero.

Per la creazione di look sempre alla moda e adatti alle rigide temperature invernali ecco alcuni consigli.

Nel guardaroba invernale, non può mancare il capospalla di lana, infatti basta maglioni di lana e dolcevita è questo il capo invernale che torna di moda e sta spopolando ideale per mantenersi caldi anche nelle giornate più fredde. Da acquistare morbido in taglie oversize per creare look casual ed eleganti adatti ad ogni occasione e mise sottostante.

La maxi sciarpa è un altro immancabile accessorio dell’inverno 2021/2022. Da acquistare nei colori che meglio si adattano ad ogni look. Si avvolge intorno al collo e si lascia cadere morbida sulle spalle.

Infine e non per ultimi gli stivali da pioggia, morbidi ed eleganti immancabili nella creazione di look fashion e alla moda. Da indossare con abiti colorati ma anche con tailleur classici e mise da sera.

Il capo must have dell’inverno

Il capo che non può mancare nell’armadio dell’inverno 2022 è un capo paillettato e con le frange. Che sia un abito, un pantalone non importa l’intento è quello di svelare il corpo nella sua naturale e armoniosa silhouette. Questi capi sono adatti e ideali da indossare a 20 anni come a 60.

Infatti il buon gusto e la raffinatezza non dovrebbero mai mancare. L’ideale sarebbe scegliere ed indossare accuratamente la mise adatta ad ogni situazione. Tenendo in considerazione alcuni aspetti fondamentali come la propria fisicità e l’ambiente.

Alla moda a 60 come a 20 anni

I 60 anni sono una tappa importante nella vita di una donna, sono anni dove si è acquisita maggiore consapevolezza e la donna sta bene nel proprio corpo. Per essere eleganti e non rinunciare al fascino anche a 60 anni meglio evitare di indossare abiti troppo fascianti ed eccessivamente scollati che potrebbero sottolineare il fatto di non essere più giovanissime. Optare per pantaloni dai tagli morbidi ma non eccessivamente coprenti. Un esempio questi fantastici pantaloni, ideali per valorizzare le curve e amati da tutte anche a 50 anni perché nascondono i difetti.

Dunque, questo il capo che sta spopolando per look audaci e leggeri ma sempre molto eleganti e raffinati da indossare a 20 come a 60 anni.