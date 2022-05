La cheesecake è un dolce tipico del mondo anglosassone, le cui origini però risalgono probabilmente all’antica Grecia. Di questo dessert esistono veramente tantissime varianti e, sulle nostre pagine, ne abbiamo anche viste alcune. Ad esempio, abbiamo visto come preparare un’ottima cheesecake all’avocado senza l’aggiunta di burro e senza accendere il forno. Un’altra variante interessante, però, è quella con le fragole, da preparare al volo in circa 20 minuti e perfetta per la stagione primaverile.

In questo articolo, invece, sveleremo un’altra versione, altrettanto golosa e facile da preparare: la cheesecake al caramello salato, che sta veramente spopolando ovunque. Per prepararla avremo bisogno di 200 g di biscotti digestive e di 100 g di burro fuso per la base. Dopo di che ci serviranno:

800 g di formaggio spalmabile;

550 ml di panna fresca per dolci;

350 g di zucchero;

200 g di cioccolato fondente;

200 g di cioccolato al latte;

50 g di caramello liquido;

5 uova medie;

25 g di amido di mais;

45 g di burro morbido;

1 g di sale fino;

scaglie di cioccolato;

un cucchiaino di estratto di vaniglia.

Sta veramente spopolando ovunque questa cremosissima cheesecake da fare senza colla di pesce

Innanzitutto, aggiungiamo all’interno di un mixer i nostri biscotti digestive e frulliamoli fino a ridurli in polvere. Ora trasferiamoli in una ciotola e amalgamiamoli insieme al burro fuso freddo. A questo punto, foderiamo uno stampo con della carta da forno e stendiamo il composto sulla base e lungo i bordi. Fatto ciò, riponiamo lo stampo in frigorifero per 30 minuti cosicché possa rassodarsi.

Nel frattempo, procediamo con la preparazione della farcitura. In una planetaria inseriamo il formaggio spalmabile, lo zucchero, l’estratto di vaniglia e 5 tuorli. Intanto, in un pentolino scaldiamo 150 ml di panna e, quando avrà raggiunto il bollore, aggiungiamo il cioccolato fondente e mescoliamo. Una volta ottenuta una crema al cioccolato, lasciamola raffreddare e poi incorporiamola insieme al composto di formaggio.

In un’altra ciotola, invece, montiamo 5 albumi con 15 g di zucchero e uniamo anch’essi al composto precedente. Per finire, setacciamo l’amido di mais e mescoliamo per un’ultima volta il tutto. Ora farciamo la base di biscotti, livellando la superficie ed inforniamo a 160 gradi per circa 80 minuti. Una volta sfornata la cheesecake, lasciamola raffreddare nello stampo per qualche ora.

La ganache

Prima di servirla, possiamo versare sulla superficie una spettacolare ganache al caramello. Per farla, innanzitutto scaldiamo in un pentolino i restanti 400 ml di panna fino ad ebollizione. Dopo di che prepariamo il caramello, facendo sciogliere in un tegame 200 g di zucchero. Fatto ciò, spegniamo il fuoco e aggiungiamo 45 g di burro, mescoliamo e riportiamo sul fornello. Accendiamo la fiamma e, continuando a mescolare, versiamo la panna calda poco per volta. Riportiamo il tutto a bollore ed aggiungiamo 1 g di sale e la cioccolata al latte. Una volta ottenuto un composto omogeneo, riponiamolo in frigorifero per 3 ore. Trascorso il tempo necessario, avremo tutto il necessario per realizzare questa spettacolare cheesecake che sta veramente spopolando ovunque per la sua bontà.

