Siamo ormai nel mezzo della primavera e ci troviamo quindi nel momento giusto dell’anno per iniziare a pensare ad orto, giardino e balcone. D’altronde basta giusto un po’ di pazienza e tanta forza di volontà per riuscire a ottenere risultati davvero stupefacenti, anche avendo a disposizione ben poco spazio. Poter godere dei piaceri di un piccolo orto, infatti, non è solo appannaggio di chi possiede terreni o giardini molto grandi. Potremmo allora coltivare in balcone, in terrazzo o anche su alcuni davanzali una buona varietà di ortaggi.

3 ortaggi semplici e buoni

Primo fra questi sarà sicuramente la lattuga, che mai deve mancare in un orto che si rispetti. Questo ortaggio estremamente semplice da coltivare anche in vaso necessita solo di poco terriccio e qualche attenzione. La lattuga cresce molto velocemente ed è una pianta annuale che potremo continuare a coltivare anche in autunno.

Un’altra pianta potrebbe poi essere quella dei pomodori, i cui frutti sono perfetti nella preparazione di deliziose pietanze. Per ottenere il massimo risultato basterà scegliere tra le tante la varietà più adatta, che non ramifichi troppo e necessiti solo del giusto sostegno. Basterà un vaso e qualche asticella di legno da inserire tra i fusti per ottenere grandi soddisfazioni.

Oppure ancora, anche le carote sono delle piante abbastanza semplici da coltivare anche in mancanza di spazio. Usando un vaso di almeno 30 o 40 cm di profondità, potremo infatti coltivare le carote con facilità anche all’interno di casa.

Balconi sempre floridi e ricchi di verdure grazie a questi 6 ortaggi che richiedono davvero poco spazio

Quando poi si vuole parlare di piante che possono essere tranquillamente coltivate in vaso, non potremo mai dimenticarci di quella del peperoncino. Una tra le piante più coltivata all’interno delle mura domestiche italiane e spesso utilizzata per condire speziati manicaretti. Grazie alle tantissime varietà di questa pianta, avremo solo l’imbarazzo della scelta, preferendo magari delle varietà con terreno ed esposizione a noi più congeniali.

2 radici deliziose

Sebbene non molti lo sappiano, poi, si può coltivare in casa anche la pianta dello zenzero: basta fornirsi di una radice non trattata che andrà subito posta a dimora in un vaso. In poco tempo la vedremo germogliare e far crescere una pianta molto simile a quella del bambù. L’unica necessità sarà quella di un terreno davvero ricco di sostanze organiche, che sarà però un investimento con un grande ritorno in futuro.

Infine, tra gli ortaggi più semplici da coltivare in casa troviamo anche i ravanelli. Degli ortaggi non molto conosciuti, ma estremamente versatili grazie al loro sapore un po’ piccantino, perfetti quando usati per insaporire piatti e insalate. È una pianta da coltivare proprio adesso con l’arrivo dell’estate per assicurarsi balconi sempre floridi e ricchi di verdure.

