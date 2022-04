La cheesecake è uno dei dolci più amati al Mondo e con l’arrivo delle belle giornate possiamo prepararlo al volo, senza usare il forno.

Tra le tante varianti, una delle più deliziose è sicuramente quella con farcitura all’avocado. Questo frutto, come dimostrano diversi studi, è una fonte incredibile di vitamine, come quelle del gruppo B, oltre che vitamine C ed E. Inoltre contiene molti sali minerali, tra cui potassio, fosforo, calcio, ferro e sodio.

In questa ricetta vedremo come valorizzare questo frutto, inserendolo in una freschissima cheesecake. Per realizzare la base e la crema ci serviranno:

250 g di biscotti Digestive o di tipologia similare;

200 g di cioccolato fondente;

2 avocadi maturi;

150 g di mascarpone;

50 g di panna fresca liquida;

10 g di fogli di gelatina;

1 cucchiaio di succo di lime;

50 g di zucchero.

Per le decorazioni, invece, basteranno:

metà avocado;

pistacchi;

scorza di lime.

Ecco come preparare una spettacolare cheesecake senza burro da farcire con questo frutto ricco di vitamine e sali minerali

Per prima cosa, sbricioliamo i biscotti e iniziamo a sciogliere il cioccolato a bagnomaria o nel microonde. Una volta finito, mescoliamoli insieme e, con il composto ottenuto, foderiamo la base di uno stampo. Riponiamo quest’ultimo in frigorifero per un’oretta e nel frattempo prepariamo la crema.

Innanzitutto, mettiamo in ammollo la gelatina in acqua fredda, per almeno 10 minuti. Poi apriamo i 2 avocadi: estraiamo tutta la polpa e inseriamola all’interno di una ciotola insieme al succo di lime. Mescoliamo per bene il tutto e versiamo la panna in un pentolino fino a farle sfiorare il bollore. A questo punto, strizziamo la gelatina e inseriamola nella panna calda, mescolando con delle fruste elettriche. Una volta ottenuto un composto denso, incorporiamolo insieme all’avocado. Fatto ciò, aggiungiamo lo zucchero, il mascarpone e lavoriamo il composto continuando a mescolare.

Ora non ci resta che estrarre la base dal frigorifero e versare la crema all’avocado, livellando la superficie con una spatola. A questo punto tagliamo l’avocado a spicchi, disponendoli sulla superficie come decorazione insieme a un trito di pistacchi e alla scorza di lime.

Quindi, ecco come preparare una spettacolare cheesecake senza burro. Prima di servire, però, si consiglia di riporre lo stampo nuovamente in frigorifero per un paio d’ore, per far sì che la cheesecake possa rassodarsi.

