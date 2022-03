Manca meno di una settimana all’arrivo della primavera e le temperature più calde di questi giorni permettono già di pensare a qualche dolce più fresco.

Questa è un’ottima notizia, anche perché, a causa del caro bollette, le persone sono sempre meno disposte ad accendere il forno.

In questo contesto, dunque, potrebbe calzare veramente a pennello la torta al limone che stiamo per presentare. Per realizzarla ci serviranno soltanto:

250 ml di panna fresca liquida;

250 g di biscotti digestive;

150 g di burro;

10 g di zucchero a velo;

150 g di Philadelphia o un qualsiasi formaggio spalmabile a scelta;

succo di un limone.

Gli ingredienti, come abbiamo appena visto, sono veramente pochi ed anche il procedimento è molto semplice. Infatti, può prepararla chiunque, anche chi magari non ha molta dimestichezza con i dolci, o con la cucina in generale.

Davvero sbalorditiva questa torta al limone che non ha bisogno della cottura in forno ed è pronta in pochi minuti

Per prima cosa, frulliamo i nostri biscotti digestive all’interno di un mixer, fino ad ottenere una polvere finissima. Dopo di che, versiamola all’interno di una ciotola e mettiamo sui fornelli un pentolino nel quale sciogliere lentamente il burro.

Una volta fuso, aggiungiamolo alla polvere di biscotti e, con l’aiuto di un lecca padelle, amalgamiamo bene il tutto.

Fatto ciò, riversiamo il composto all’interno di uno stampo da 24 cm, precedentemente ricoperto con della pellicola trasparente. In questo passaggio, bisognerà avere l’accortezza di distribuire il composto uniformemente, appiattendolo col dorso di un cucchiaio. Quando avremo finito, riponiamo lo stampo in frigorifero per almeno 30 minuti così da far rassodare la base.

Nel frattempo, in una ciotola, versiamo la panna fresca liquida insieme allo zucchero a velo, e montiamola con una frusta elettrica. Dopo di che, aggiungiamo il Philadelphia, precedentemente ammorbidito con un cucchiaio, e versiamoci anche il succo di limone. Una volta mescolati bene tutti gli ingredienti ed ottenuta una crema densa e spumosa, non ci resta che farcire la base.

Estraiamo lo stampo dal frigorifero e versiamo la crema livellandone la superficie con una spatola. Sarà davvero sbalorditiva questa torta al limone che renderà felici sia grandi che piccini. Prima di servirla, possiamo decorarla a nostro piacimento, aggiungendo delle fette di limone e qualche fogliolina di menta.

