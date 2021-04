La cheesecake è uno dei dolci più famosi ed apprezzati al mondo. È il simbolo di un’intera nazione, quella degli Stati Uniti d’America, che l’hanno valorizzata ed esportata ovunque.

Come per qualsiasi dolce, si appresta a varie modifiche ed aggiustamenti. Anche in base al gusto personale, alle intolleranze o alla dieta che ognuno poi sceglie di seguire.

Oggi, infatti, vedremo l’imperdibile ricetta della cheesecake alle fragole pronta in 20 minuti, perfetta anche per chi vuole restare in forma. Infatti, nella ricetta non ci sarà la panna!

Ingredienti per la cheesecake light senza panna

Per la base:

a) 300 gr biscotti secchi digestive;

b) 150 gr burro fuso.

Per il ripieno:

a) 600 gr di formaggio spalmabile;

b) 250 gr di latte;

c) 2 cucchiai rasi amido di mais;

d) 1 cucchiaino di farina;

e) 70 gr di zucchero semolato.

Per la guarnizione:

a) 250 gr di fragole;

b) succo di mezzo limone;

c) 200 gr zucchero a velo.

Procedimento

La versione che prepareremo oggi è la cheesecake fredda, perché più veloce da preparare e si appresta ad esser meglio consumata in questo periodo. Come abbiamo visto è anche una versione light, senza panna e non c’è neanche bisogno di azionare il Bimby!

Quindi per prima cosa iniziamo col tritare finemente i biscotti digestive con il mixer. Dopo averli posti in una ciotola, uniamoli al burro fuso e mescoliamo.

Ora disponiamo il composto coprendo il fondo di uno stampo a cerniera, livellandolo per bene e poniamo il tutto in frigorifero. Nel frattempo, prepareremo il nostro ripieno light.

Adesso prendiamo un pentolino e versiamoci prima il latte con lo zucchero, e mescoliamo con una frusta. Poi aggiungiamo amido di mais e farina e poniamo sul fornello.

Dovremmo mescolare fino ad ottenere un composto cremoso. Dopo averlo fatto raffreddare, mischiamolo con il formaggio spalmabile.

Ora poniamo il tutto sulla nostra base di biscotti e riempiamo fino in cima. Il tutto deve riposare in frigorifero per almeno 4-5 ore.

Per la guarnizione, frulliamo in un mixer le fragole ben lavate. Poi a queste, uniamo il succo di mezzo limone e continuiamo a frullare fino ad ottenere un mix omogeneo.

Fatto ciò, filtriamo con un colino per togliere eventuali semi e mescoliamo la polpa con lo zucchero a velo. Ecco, quindi, l’imperdibile ricetta della cheesecake alle fragole pronta in 20 minuti perfetta anche per chi vuole restare in forma. Non ci resta che provarla!