Le feste sono ormai finite e molti di noi vogliono cercare di tornare in forma senza rinunciare troppo alle golosità.

Le mele sono un frutto presente quasi tutto l’anno e questo frutto ci permette di realizzare moltissime pietanze, sia dolci sia salate.

Ad esempio, questo cremosissimo risotto autunnale pronto in soli 20 minuti sta conquistando tutti con pochissimi ingredienti e vede come protagoniste proprio le mele.

Oggi invece vogliamo parlare un dolce molto classico che possiamo realizzare con questo frutto. Infatti, sta trionfando ovunque questo delizioso strudel senza uova, latte e burro e chi ama le mele non potrà proprio resistergli.

Tuttavia non solo lo strudel, ma con le mele possiamo realizzare anche altri dolci deliziosi. Come abbiamo precedentemente consigliato, infatti, chi non prepara così le mele si perde un dolce cremosissimo e delizioso che sta già conquistando tutti.

Dopo aver suggerito qualche idea per ricette facili e veloci, continuiamo a leggere l’articolo se vogliamo saperne di più su questo goloso strudel.

Ingredienti

150 g di farina 00;

80 ml di acqua;

1 cucchiaio di olio evo;

3 cucchiai di zucchero;

1 pizzico di sale;

2 mele;

2 cucchiai di pangrattato;

30 ml di succo di limone;

1 cucchiaio di uva sultanina;

la scorza di un’arancia non trattata;

20 g di noci;

zucchero a velo q.b.

Iniziamo preparando la sfoglia, quindi mettiamo la farina setacciata in un recipiente. Facciamo intiepidire l’acqua e versiamola sulla farina. Aggiungiamo anche un cucchiaio di zucchero e un pizzico di sale. Lavoriamo il composto con le mani, trasferiamolo su un piano da lavoro infarinato ed otteniamo un panetto dalla consistenza liscia ed omogenea. Avvolgiamolo nella pellicola trasparente e riponiamolo in frigorifero per 30 minuti.

Nel frattempo, mettiamo in ammollo l’uva sultanina. Laviamo, sbucciamo e riduciamo le mele a cubetti. Trasferiamole in una ciotola e versiamoci sopra il succo di limone: in questo modo non si ossideranno. Aggiungiamo alle mele i restanti 2 cucchiai di zucchero e la scorza grattugiata di un’arancia. Nel frattempo, preriscaldiamo il forno a 180 gradi.

Trascorso il tempo di riposo, togliamo il panetto dal frigorifero. Stendiamolo su un piano da lavoro infarinato usando un mattarello e cerchiamo di conferire alla sfoglia una forma rettangolare. Spolverizziamo la sfoglia con il pangrattato e mettiamo le mele e l’uva sultanina strizzata al centro. Tritiamo grossolanamente le noci e adagiamole sulle mele.

Chiudiamo per bene la sfoglia avendo cura di sigillare i bordi e con un coltello pratichiamo qualche taglietto in superficie. Quando il forno sarà caldo, trasferiamo lo strudel su una teglia foderata e leggermente oleata. Inforniamo e lasciamo cuocere lo strudel per circa 30 minuti controllando sempre la cottura. Una volta sfornato, aspettiamo che intiepidisca prima di spolverizzare il dolce con lo zucchero a velo.

Consigli

Abbiamo visto quanto sia semplice preparare uno strudel di mele super leggero ma decisamente delizioso. Invece, per chi vuole sperimentare qualcosa di nuovo, questo strudel salato semplice da realizzare renderà perfetta la cena.