La torta di mele è uno dei dolci più classici e amati della tradizione italiana. Molto semplice da preparare, questo dolce si presta bene a moltissime varianti.

Ad esempio, abbiamo suggerito non la solita torta di mele ma finalmente una versione cremosissima pronta in soli 30 minuti degna dei migliori pasticcieri.

Ma non è tutto, infatti chi non prova questa torta di mele soffice e cremosissima non sa cosa si perde perché sta conquistando davvero tutti.

Con questo frutto possiamo realizzare moltissime preparazioni diverse. Per questo motivo, chi non cucina così le mele si perde un dolce sofficissimo che sta spopolando.

Oggi invece vogliamo svelare una ricetta davvero strepitosa ma semplice da realizzare. Per questo motivo, chi non prepara così le mele si perde un dolce cremosissimo e delizioso che sta già conquistando tutti.

A volte bastano davvero pochi ingredienti per portare a tavola qualcosa di gustoso. Tutto ciò che ci serve è una buona idea. Pertanto, mettiamoci al lavoro e continuiamo a leggere questa ricetta se vogliamo saperne di più.

Ingredienti

2 mele;

3 uova;

150 g di farina 00;

50 g di burro;

80 g di zucchero;

scorza di un limone;

1 bustina di lievito vanigliato;

cannella q.b.

Chi non prepara così le mele si perde un dolce cremosissimo e delizioso che sta già conquistando tutti

Per iniziare, preriscaldiamo il forno a 180 gradi. Dopodiché, foderiamo una teglia con cerniera con la carta da forno. Intanto, in una ciotola capiente rompiamo le uova e aggiungiamo lo zucchero. Lavoriamo i 2 ingredienti con le fruste per qualche minuto in modo da ottenere un composto spumoso e gonfio.

In un pentolino facciamo sciogliere il burro e, non appena sarà tiepido, aggiungiamolo a filo al composto di uova e zucchero. Grattugiamo la scorza di un limone non trattato ed uniamola al composto. Setacciamo la farina e il lievito ed iniziamo ad incorporarli al resto.

A questo punto peliamo e grattugiamo le mele ed uniamole al composto. Aggiungiamo un po’ di cannella ed amalgamiamo il tutto con una spatola. Non ci resta che ungere la teglia foderata e versare il composto al suo interno. Quando il forno sarà ben caldo, inforniamo la nostra torta e lasciamola cuocere per circa 30 minuti.

Consigli

Controlliamo la cottura con uno stecchino prima di sfornare la torta. Se la torta dovesse colorarsi troppo in fretta copriamola con un foglio di alluminio e continuiamo la cottura.

Possiamo accompagnare questa deliziosa torta con della crema pasticciera. Per farla, mettiamo 3 uova in un pentolino e 120 grammi di zucchero. Lavoriamo bene il tutto con le fruste ed aggiungiamo 40 grammi di farina. Ricaviamo la scorza di mezzo limone ed uniamola alla crema.

A parte, portiamo a bollore il latte e versiamolo poco alla volta sulla crema mescolando sempre. Mettiamo il pentolino sul fuoco, che dovrà essere basso, e mescoliamo bene con la frusta a mano.

Quando il composto raggiungerà il bollore, mescoliamo il tutto per 3 minuti e la nostra crema sarà pronta. Rimuoviamo la scorza e serviamo la crema insieme alla nostra torta di mele grattugiate.