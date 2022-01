Con l’Epifania appena trascorsa si è chiuso il ciclo di festeggiamenti più o meno in grande stile e ci si avvia alla fine delle vacanze.

Probabilmente, ma anche giustamente, abbiamo approfittato di queste ferie per rilassarci, lasciandoci alle spalle incombenze di vario tipo.

Tuttavia, manca ormai poco al rientro a lavoro ed è quindi giunto il momento di fare un po’ di pulizia.

Prima tappa obbligata: la cucina, il vero cuore di queste festività.

Organizzare pranzi e cene è sicuramente un’impresa impegnativa, che non si conclude di certo una volta consumato il pasto.

Diversi avanzi aspettano di trovare una collocazione in freezer o di essere revitalizzati in nuove preparazioni e, in più, bisogna dare una sistemata.

Abbiamo già visto che i tappi di sughero possono tornarci utili per mantenere ordine in casa, ma non sono gli unici insospettabili alleati.

Di certo, non abbiamo risparmiato in fatto di dolci natalizi e, visto che come ogni anno avanzano, possiamo ingolosirli grazie a ricette facilissime.

Soprattutto, però, non commettiamo l’errore di buttare i sacchetti di plastica di panettone e pandoro perché sono davvero utili per queste funzioni in ambito casalingo.

Conservare i dolci

Anche passate le Feste non bisogna dimenticare l’importanza del riciclo, specialmente se abbiamo a che fare con un materiale inquinante come la plastica.

Ebbene, il primo e più ovvio consiglio relativo ai sacchetti di panettone e pandoro è quello di riutilizzarli per conservare al meglio i prodotti dolciari.

Per i viaggi

È sufficiente dedicare qualche minuto del nostro tempo al lavaggio del sacchetto per poterlo poi riutilizzare in previsione di un viaggio.

Quante volte cerchiamo involucri in cui riporre le scarpe o altri indumenti che vogliamo separare dal resto del bagaglio?

Una volta ripulita, la busta può rivelarsi un ottimo espediente per proteggere le nostre piante dal freddo dei mesi invernali.

Basterà infilarla sul fusto e bucherellarla, in modo che il vegetale possa beneficiare dell’ossigeno pur rimanendo isolato.

Spazzatura

Molti di noi comprano sacchetti appositi in cui gettare la spazzatura casalinga mentre altri fanno tesoro delle buste di plastica del supermercato.

Ebbene, anche i sacchetti di panettone e pandoro sono sufficientemente grandi e adatti per ospitare gli scarti della cucina o del bagno.

Ordine in cantina

L’ordine non riguarda solo le stanze principali della casa, è importante che anche taverne e cantine siano sistemate a dovere.

Potremmo dunque riciclare le buste dei dolci per suddividere gli oggetti su mensole e scaffali, risparmiando tempo nella ricerca all’occorrenza.