È arrivato l’autunno e le temperature si stanno rapidamente abbassando da Nord a Sud. Ci stiamo lentamente abituando alla nuova stagione indossando abiti più pensanti e gustando piatti più corposi.

Torniamo a cucinare piatti più elaborati e dai sapori tipicamente autunnali. Se amiamo questi particolari profumi, sveliamo che soffice come una nuvola la torta di mele d’autunno è il dolce del momento.

Oggi invece vogliamo consigliare un primo piatto dal sapore morbido e avvolgente. Questo cremosissimo risotto autunnale pronto in soli 20 minuti sta conquistando tutti con pochissimi ingredienti.

Prepararlo è davvero molto semplice e il suo incredibile gusto conquisterà tutti all’istante. Chi ha detto che per fare un figurone a tavola è necessario preparare pietanze complesse e dalle lunghe preparazioni?

Se stiamo pensando a una cena con gli amici, siamo certi che questo piatto accontenterà anche i palati più esigenti.

Ingredienti

3 mele medie;

300 gr. di riso;

120 gr. di formaggio Taleggio;

1 litro di brodo vegetale;

1 porro;

10 foglie di salvia;

olio evo q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Per preparare questo delizioso risotto, iniziamo rimuovendo la buccia, i semi e il torsolo delle mele. Tagliamo le mele a cubetti e mettiamoli da parte. Intanto, laviamo e mondiamo il porro. Mettiamolo in una padella capiente insieme ad un filo d’olio. Facciamo rosolare il porro e saliamolo. Non appena il porro sarà dorato, uniamo i cubetti di mela.

A questo punto, possiamo aggiungere il riso. Facciamolo tostare mescolandolo di tanto in tanto. Dopo un paio di minuti iniziamo a irrorarlo con un bicchiere di brodo vegetale. Nel momento in cui il riso avrà assorbito il brodo vegetale, possiamo aggiungerne altro.

Quando il riso sarà quasi pronto, saliamolo e pepiamolo a piacere. Un risotto dovrebbe cuocere per circa 15 minuti, ma controlliamo sempre la cottura prima di terminarla.

A questo punto, tagliamo il taleggio a cubetti ed uniamolo al riso. Mescoliamo per bene affinché possa sciogliersi. Terminiamo aggiungendo le foglie di salvia che conferiranno al piatto un profumo e un sapore davvero irresistibili.

Consigli

Abbiamo visto quanto sia semplice e veloce preparare questo golosissimo risotto. Consigliamo di scegliere il riso Carnaroli. Questa qualità è la più utilizzata per preparare i risotti grazie alla sua eccezionale tenuta di cottura.

Infine, consigliamo di usare per questo risotto delle mele dalla polpa soda e succosa come la qualità Golden.