I pangoccioli sono dei morbidi panini al latte farciti con gocce di cioccolato resi famosi da Mulino Bianco. Seguendo questa ricetta se ne può preparare una versione casalinga e genuina. Il tempo di preparazione è di un’ora. La lievitazione dei panetti richiederà invece all’incirca quattro ore.

Il procedimento è semplice e alla portata di chiunque. Con il minimo sforzo si otterranno all’incirca sei soffici pangoccioli fatti in casa per una merenda genuina che bambini e adulti ameranno.

Ingredienti

250 g di farina manitoba;

5 g di lievito di birra;

1 uovo;

130 g di latte;

45 g di zucchero;

q.b. sale e gocce di cioccolato;

30 g di burro;

1 cucchiaino di estratto di vaniglia (o di semi di una bacca di vaniglia);

q.b. albume per spennellare i panetti prima della cottura.

Prendere una ciotola e versare al suo interno il latte tiepido. Sbriciolarvi dentro il lievito di birra e scioglierci lo zucchero. A parte, impastare l’uovo con la farina fino ad ottenere un composto bricioloso. Incorporare latte, burro ammorbidito, la vaniglia e un pizzico di sale. Impastare a mano o con l’aiuto di una planetaria. Aggiungere le gocce di cioccolato e mettere a lievitare l’impasto per circa quattro ore di tempo. Quando il suo volume raddoppierà, impastarlo nuovamente su un piano di lavoro e dividerlo in panetti di eguali dimensioni.

Prendere una teglia, ricoprirla di carta da forno e disporvi i panetti, prestando attenzione a distanziarli gli uni dagli altri. Spennellarne la superficie con l’albume e cuocerli in forno statico a 170° per circa venti minuti di tempo.

Mangiarli oppure conservarli in frigorifero in un contenitore ermeticamente chiuso. Potranno restare lì per due giorni di tempo, altrimenti si induriranno troppo. Prima di mangiarli, si consiglia di riscaldarli in forno o microonde per averli nuovamente caldi e morbidi.