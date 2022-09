La torta di mele è un fiore all’occhiello della tradizione. Un dolce classico con cui è facile accontentare i palati di amici e parenti in poche mosse. Pochi ingredienti e una spolverata di zucchero a velo prima di servirla a tavola e voilà il dessert è servito. Con il passare degli anni, la ricetta tradizionale ha lasciato spazio anche a innumerevoli versioni più o meno simili all’originale. Tra le più buone preparazioni di sempre, la ricetta con le mele frullate resta una delle più gettonate. Da provare assolutamente quella senza olio, burro e zuccheri aggiunti.

Per un dolce dell’ultimo momento, la torta di mele dal cuore morbidissimo è l’ideale.

Ecco tutti gli ingredienti

A rendere gustoso il dessert ci pensano loro: le mele. Invece, a rendere ancora più veloce il procedimento arriva la pasta sfoglia. Un vero trucchetto magico per ridurre ancora di più i tempi di preparazione.

1 rotolo di pasta sfoglia;

4 mele abbastanza grandi;

50 g di burro;

50 g di zucchero di canna;

zucchero a velo;

cannella in polvere q.b.

Torta di mele dal cuore morbidissimo con la ricetta facile e veloce della nonna. Procedimento

Il primo passaggio da fare sarà quello di lavare, sbucciare e tagliare a dadini le mele. Poi, in una padella piuttosto grande e antiaderente cuocere le mele con un mezzo bicchiere d’acqua e lo zucchero di canna. Dopo pochi minuti le mele si ammorbidiranno e a quel punto si potranno arricchire con un pizzico di cannella. Mescolare le mele ancora qualche secondo e poi toglierle dal fuoco e lasciarle riposare.

Sarà, poi, il turno della pasta sfoglia. Stenderla e posizionarla in una tortiera ricoperta da carta da forno. Far aderire la pasta ai bordi della tortiera e con una forchetta bucherellare leggermente il fondo.

Successivamente, versare il preparato di mele. A questo punto, tagliare il burro a pezzetti e posizionarli sulle mele. In 10 minuti la torta sarà pronta per essere infornata. Far cuocere a 180° C per circa 20 minuti. Far intiepidire e servire con una spolverata di zucchero a velo.

Una volta tolta dal forno lasciala intiepidire per qualche minuto e poi spolverizzala con lo zucchero a velo.

Dunque, per questa torta deliziosa le protagoniste indiscusse sono le mele. Un prodotto di stagione che si presta a tantissime ricette ed è per questo che bisognerebbe conoscere tutti i trucchi per conservarle al meglio in casa.

Dunque, ecco alcuni modi per conservare le mele ed evitare di farle maturare troppo velocemente

Il primo consiglio sembra banale, ma resta essenziale per acquistare ottime mele: controllare che siano prive di ammaccature.

Quando un ambiente è troppo caldo allora converrebbe conservare le mele in un giornale leggermente inumidito.

Per conservarle anche il frigo è un buon rimedio, purché non superi i 2° C. Infine, si mantengono più a lungo anche in un cestino con della paglia, oppure un cartone forato.

Infine, una volta tagliate, per evitare di farle annerire, si consiglia di inserire le mele in una ciotola e ricoprirle con del succo del limone.

