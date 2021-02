Lo strudel nasce come un rotolo di pasta ripiena: esso può essere realizzato sia nella sua versione dolce, sia in quella salata. In entrambi i casi è una golosità da non perdersi: infatti, questo strudel salato semplice da realizzare renderà perfetta la cena. Protagonisti di questo piatto sono il salmone e le patate e, per completare il tutto, uno strato di ricotta a renderlo più cremoso.

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia di rettangolare;

250 gr. di salmone affumicato;

200 gr. di patate;

100 gr. di ricotta;

1 cucchiaino di semi di sesamo;

1 cucchiaino di semi di papavero;

erba cipollina q.b.;

1 tuorlo d’uovo;

sale q.b.;

pepe q.b.

Preparare lo strudel

In una pentola mettere dell’acqua, pelare e tagliare le patate a cubetti. Far bollire le patate per circa 20 minuti e scolarle. Condirle con sale e pepe e metterle da parte. In una ciotola mettere la ricotta ed aggiungere il sale e il pepe anche ad essa. Srotolare il rotolo di pasta sfoglia e mettere le patate al centro per tutta la lunghezza della sfoglia. Adagiare sopra alle patate il salmone affumicato a fette e spalmare la ricotta.

A questo punto, tritare finemente l’erba cipollina e metterla sulla ricotta. Fare dei tagli obliqui sulla pasta sfoglia rimasta libera ai lati e chiudere lo strudel intrecciandoli. Sbattere il tuorlo d’uovo e spennellare la superficie dello strudel. Cospargerlo con i semi di papavero e di sesamo. Accendere il forno a 200 gradi ventilato ed infornare non appena il forno sarà ben caldo. Far cuocere lo strudel e sfornare dopo circa 30 minuti: la pasta sfoglia sarà perfettamente dorata.

Consigli

Se non si vuole usare la ricotta, possiamo sostituirla con la Philadelphia o la robiola, perfette per essere spalmate. Se si vuole rendere lo strudel più leggero, possiamo farcirlo con delle zucchine al posto delle patate. Insomma, questo strudel salato semplice da realizzare renderà perfetta la cena e, come abbiamo visto, è personalizzabile a 360 gradi.

