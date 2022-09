Sono una miriade i dolci che si possono preparare con le mele. Tra le prelibatezze più amate, spicca la torta di mele della nonna. Nella preparazione c’è chi ama sentire sotto i denti i pezzetti di frutta e chi, invece, preferisce utilizzare la ricetta con le mele frullate.

La torta cremosa di mele che prepareremo oggi è fatta con la pasta frolla senza burro, per portare a tavola un dessert dolce ma più leggero della classica crostata al cuore di mela.

Ci vorranno solamente 10 minuti per realizzare la torta. Di seguito, tutto l’occorrente.

Come preparare una pasta frolla senza burro, perfetta per le crostate

La pasta frolla non è altro che un impasto dolce dalla consiste morbida che può essere facilmente lavorata. Adatta per creare torte, biscotti e pasticcini, la frolla è una delle ricette basi della pasticceria. Per una frolla tradizionale servono: farina, zucchero, burro, uova, sale, bicarbonato e aromi a scelta. Attenzione, per non far perdere friabilità al composto, il segreto è quello di incorporare il burro subito dopo averlo tolto dal frigo.

Per la versione senza burro, invece, ecco gli ingredienti che servono:

2 uova;

320 g di farina tipo 00;

100 g di zucchero;

120 g di olio di semi di girasole;

1 bustina di lievito in polvere per dolci.

Per il ripieno della nostra torta, invece, serviranno:

3 mele grandi;

1 scorza e il succo di limone;

2 cucchiai di zucchero.

Torta cremosa di mele senza burro, ecco la ricetta furba per un dolce più leggero. Preparazione

Innanzitutto, bisognerà preparare la pasta frolla. In una ciotola inserire la farina setacciata, le uova e lo zucchero. Mescolare e aggiungere anche l’olio e il lievito. Impastare prima con una forchetta e poi con le mani fino ad ottenere un panetto uniforme e compatto. Successivamente, prendere le mele, lavarle con cura, sbucciarle e tagliarle a dadini.

Far cuocere le mele in una padella antiaderente e a fiamma bassa, aggiungendo lo zucchero, il succo e la scorza del limone.

Prendere una tortiera e ricoprirla con carta da forno. Poi, con un mattarello stendere la pasta frolla e poi disporla all’interno dello stampo. Far aderire la pasta sia sul fondo che sui bordi della tortiera. Eliminare l’eccesso di pasta e lasciare da parte. Versare il composto di mele sulla frolla e poi creare delle strisce e decorare la parte superiore della torta. In 10 minuti la torta sarà pronta. Non resta che cuocerla in forno.

Far cuocere in forno già caldo e impostare una temperatura di 180°C (forno statico). Lasciar cuocere per circa 30 minuti ed il gioco è fatto.

