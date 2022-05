Netflix è tra le piattaforme di streaming più utilizzate al Mondo e il suo palinsesto si arricchisce ogni giorno di film e serie TV. Tra questi, si alternano sia contenuti inediti che cult memorabili, come i capolavori di Bud Spencer e Terence Hill.

Sulle nostre pagine abbiamo già visto quali siano state le novità del mese di maggio, che siamo ancora in tempo a recuperare. Tuttavia, anche giugno partirà letteralmente col botto, con l’arrivo della sesta stagione di una serie TV davvero imperdibile.

Stiamo parlando di Peaky Blinders, una serie televisiva britannica ambientata a Birmingham a cavallo tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale. Creata da Steven Knight, la storia si ispira alle vicende degli Shelby, una famiglia di gangster, attiva in quegli anni, soprannominata appunto “Peaky Blinders”.

L’intera vicenda si sviluppa in un contesto storico, sociale ed economico davvero molto particolare. Intere fette di popolazione inglese, infatti, riescono a stento a sopravvivere e la criminalità è galoppante. In questo contesto, gli Shelby detengono il controllo di molte attività illegali, come racket, rapine e gioco d’azzardo.

A tenere le redini della banda è Tommy Shelby, un ex sergente tornato dalla guerra, tormentato dagli incubi e messo sotto torchio dall’ispettore della città. Quest’ultimo, di nome Chester Campbell, vuole a tutti i costi ristabilire l’ordine, ripulendo la città da mafiosi, criminali e comunisti.

Sta per arrivare la nuova stagione di questa serie TV Netflix premiata come migliore del genere drammatico

Questa serie TV ha riscosso un clamoroso successo internazionale, tanto da meritare nel 2018 il premio BAFTA come miglior serie drammatica. Il prossimo 10 giugno, sulla piattaforma Netflix, sarà disponibile la sesta ed ultima stagione, attesissima dai fan. Infatti, il finale della quinta stagione ha lasciato tutti con il fiato sospeso e tanti non vedono già l’ora di scoprire come finirà.

Dalle recenti indiscrezioni, pare che la storia riprenderà proprio dal fallito tentativo di omicidio di Oswald Mosley, un politico fascista. Tuttavia, anche se non si conoscono ancora i dettagli, quest’ultima stagione non decreterà la fine della storia. Infatti, pare che nel 2023 inizierà la produzione di un film sempre ambientato a Birmingham ed ispirato alla famosa gang criminale. Per adesso, però, ci basterà sapere che sta per arrivare la nuova stagione di Peaky Blinders e che non possiamo perdercela assolutamente. Per chi non avesse ancora iniziato la serie, si consiglia di approfittare di queste settimane di attesa per recuperare tutte le stagioni.

