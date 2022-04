Il calo di utenti registrato nell’ultimo periodo su Netflix ha causato un crollo del suo valore di mercato in poco tempo. Questo, però, non influisce minimante sul fatto che, ad oggi, Netflix sia una vera garanzia per quanto riguarda i contenuti. Anche per il mese di maggio sono in programma numerose uscite di film e serie TV, anche esclusivi. In questo articolo vedremo quali saranno i film e le serie che vale la pena non perdersi nei prossimi giorni.

Per gli amanti dell’horror

Tra i film più interessanti presenti nel ricco palinsesto di Netflix troviamo sicuramente “The Eye”. Uscito nel 2008 e diretto da David Moreau e Xavier Palud, questo film tratta la storia di Sydney Wells, una giovane violinista di successo. Rimasta cieca a 5 anni, la ragazza riacquista la vista dopo un trapianto di cornee. Tuttavia, quello che può sembrare un evento straordinario si trasforma in una tragedia. Infatti, Sydney inizia a vedere prima delle macchie nere, poi delle creature terrificanti vicino alle persone che stanno per morire. Il film sarà disponibile già dal 1° maggio.

Dal 19 maggio, invece, sarà disponibile un film decisamente meno inquietante e perfetto per chi ama le storie romantiche. Stiamo parlato di “L’abbinamento perfetto”, scritto da Elizabeth Hackett e Hilary Galanoy. La storia ruota intorno a una giovane manager che decide di licenziarsi da un’azienda vinicola per mettersi in proprio. Così parte per l’Australia e, per accaparrarsi la fiducia di un grosso cliente, inizia a lavorare per una fattoria del posto. Qui si innamora di un giovane, brusco, ma affascinante.

Ecco i film e le serie TV assolutamente da non perdere a maggio sulla piattaforma di Netflix

Per quanto riguarda le serie TV, invece, sono tantissime le persone che attendono con ansia l’uscita della quarta stagione di “Stranger Things”. Ambientata negli anni ’80 a Hawkins, una cittadina di fantasia, la serie è incentrata sulla storia di 4 dodicenni, amici fraterni. Tutto inizia ad andare storto quando uno di loro, Willy, viene rapito da una strana creatura. Nel frattempo appare sulla scena “Undici”, una bambina dai poteri soprannaturali riuscita a fuggire da un laboratorio segreto.

La storia dei ragazzi è strettamente connessa alla presenza di una dimensione parallela a quella terrestre, definita “Sottosopra”. Questa dimensione è popolata da creature sanguinarie e da un mostro, il Mind Flayer, che vuole distruggere l’umanità. Nella quarta stagione, invece, riemergerà il retroscena di un omicidio, rimasto irrisolto per 30 anni, che potrebbe mettere fine a questi strani avvenimenti.

Non ci resta, quindi, che attendere la data di uscita di questa attesissima serie TV, prevista per il 27 maggio 2022. Quindi, ecco i film e le serie TV da vedere su Netflix nelle prossime settimane da non perdere assolutamente.

Lettura consigliata

Imperdibili queste serie TV Netflix ispirate a romanzi pieni di intrighi e passione