Il catalogo di Netflix, come ben sappiamo, offre sempre un’ampia gamma di film e serie TV da vedere ed è in continuo aggiornamento. Nel corso del mese di maggio abbiamo assistito all’uscita di tantissimi cult del cinema, ma anche di molti contenuti inediti. Tra questi ultimi, ad esempio, spicca “Le 7 vite di Léa”, una nuovissima serie TV che è rimasta per molto tempo nella top 10 in Italia. Nell’articolo di oggi sveleremo 3 film meno recenti e che molti sicuramente avranno già visto, ma che vale la pena recuperare.

Il 14 maggio, ad esempio, possiamo salvare nei “preferiti” un film poco conosciuto, uscito nel 2018, ossia “Ana de Día”. Questo film narra le vicende di Ana, una giovane studentessa di legge che sembra avere il pieno controllo della sua vita. Infatti, tra i suoi progetti vi è non solo l’ambizione di trovare presto un impiego, ma anche quella di sposarsi. Tuttavia, durante un colloquio di lavoro, Ana si rende conto che la sua vita non sta procedendo come vorrebbe. Dopo questa amara presa di coscienza, chiama i suoi genitori e si rende conto che una sua “sosia” ha preso il suo posto. Sconcertata da questa nuova realtà, Ana decide quindi di scappare (praticamente da se stessa), diventando un’altra persona, ossia Nina.

Ecco 3 bellissimi film in uscita su Netflix nelle prossime settimane da aggiungere subito nei preferiti

Il secondo film da non perdere, in uscita il 16 maggio, è “Jarhead 3: Sotto Assedio” del 2016. Sequel di “Jarhead” del 2005 e di “Jarehead 2: Field of Fire” del 2014, anche questo film ha come tema principale la guerra. Il protagonista della storia è Evan, un giovane caporale che si unisce ai Marines per servire il proprio Paese in missioni più rischiose. Inizia quindi a prestare servizio presso una squadra di sicurezza, con l’incarico di proteggere l’ambasciata USA in Medio Oriente. La situazione sul campo sembra abbastanza tranquilla e, per questo motivo, i componenti del plotone tendono a distrarsi facilmente. Tuttavia, un giorno essi subiscono un attacco da un commando di terroristi che vogliono uccidere un informatore. Evan ed i suoi compagni, così, dovranno scongiurare l’attacco e salvare la pelle, nonostante abbiano poche risorse a disposizione.

Infine, per la terza pellicola abbiamo scelto un film tutto italiano, con protagonisti Vincenzo Salemme e Diego Abatantuono. Stiamo parlando di “Compromessi Sposi”, un film del 2019 che narra la storia d’amore di due ventenni, Ilenia e Riccardo. Lei è una fashion blogger, figlia del sindaco di Gaeta; lui un cantautore, figlio di un ricco imprenditore che odia i meridionali. Fermi nei loro pregiudizi tra Nord e Sud, i padri tenteranno in tutti i modi di ostacolare questa relazione. La commedia sarà disponibile su Netflix a partire dal 24 maggio. Quindi, ecco 3 bellissimi film in uscita su Netflix da non perdere assolutamente nei prossimi giorni.

Lettura consigliata

Ecco come collegare in un solo click lo schermo del cellulare alla TV senza utilizzare cavi e senza spendere soldi