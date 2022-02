Il prossimo 10 marzo, sulla piattaforma streaming di Netflix, saranno disponibili alcuni film di Bud Spencer e Terence Hill. Questi capolavori hanno segnato intere generazioni e sarà un vero piacere poterli rivedere tutti, magari in una maratona con amici.

Il primo film è il celeberrimo “Lo chiamavano Trinità…” del 1970, scritto e diretto da E.B. Clucher. Qui troviamo due fratelli: Trinità, un pigro ma abile pistolero, e Bambino, che per sbaglio spara allo sceriffo e ne prende il posto. Entrambi dovranno vedersela col maggiore Harriman, che minaccia una popolazione di mormoni.

Un altro capolavoro è “…altrimenti ci arrabbiamo!” del 1974, diretto da Marcello Fondato, che narra la storia di Ben e Kid, un meccanico ed un camionista. I due amici, durante una competizione, vincono a pari merito una Dune Buggy ma, non potendo divederla, scelgono di contendersela in un altro modo. Quindi si sfidano ad una gara a chi beve più birra e mangia più salsiccia. Quest’ultima, però viene interrotta dal boss della zona, il Capo, che distrugge il locale e la Dune Buggy.

Oltre a questi, sarà disponibile anche “I due superpiedi quasi piatti” sempre diretto da E.B. Clucher (1977). La commedia inizia con l’incontro casuale di Wilbur Walsh e Matt Kirby, due uomini senza lavoro e denaro. Essi spinti dalla frustrazione, organizzano una rapina presso l’ufficio di un supermercato ma, sbagliando, si ritrovano nell’ufficio reclutamento della polizia. Pur non volendo arruolarsi, superano l’addestramento e riescono a diventare due poliziotti dai metodi non proprio convenzionali.

Stanno per approdare su Netflix questi imperdibili cult del cinema italiano che hanno divertito intere generazioni

Vediamo ora il quarto film, ossia “Pari e dispari” del 1978 diretto da Sergio Corbucci. La storia narra le vicende di Johnny e Charlie, che tentano di sbaragliare una banda che controlla clandestinamente il settore del gioco d’azzardo. I due riescono a battere la banda giocando a poker e vincono 500.000 dollari. Non mancheranno anche qui schiaffi e pugni che metteranno al tappeto gli scagnozzi del boss.

“Chi trova un amico trova un tesoro”, è il quinto film in uscita su Netflix il 10 marzo. Diretto da Sergio Corbucci (1981), la commedia ha come protagonisti Alan, un giocatore d’azzardo, e Charlie. I due, dopo varie vicende, si ritrovano su un’isola abitata da una tribù indigena. Dopo aver sconfitto una banda di pirati, riescono ad accaparrarsi la fiducia del popolo ed a scovare il tesoro nascosto di Kamasuka.

Infine, stanno per approdare su Netflix anche “Nati con la camicia” (1983) e “Non c’è due senza quattro” (1984), entrambi diretti da E.B. Clucher.

Nel primo film, troviamo Rosco e Doug, un vagabondo ed un ex galeotto, che dopo varie peripezie vengono scambiati per due agenti della CIA. Con l’intenzione di accaparrarsi un milione di dollari, decidono di stare al gioco e di sconfiggere K1, un criminale che vuole conquistare il Mondo.

Il secondo film, narra le vicende di uno stuntman di nome Elliot e di un sassofonista di nome Greg. Entrambi, per via dell’estrema somiglianza con due proprietari terrieri brasiliani (Antonio e Bastiano), vengono reclutati per sostituirli. Questi, infatti, essendo presi di mira da un gruppo di malviventi, temono per la loro incolumità ed offrono molto denaro per questo lavoro.