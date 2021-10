Il weekend di Halloween si avvicina e non sappiamo proprio cosa fare. Abbiamo l’opportunità di prenderci qualche giorno di ferie per allungare le nostre vacanze ma non abbiamo una meta. Stiamo controllando tutti i siti di viaggi per capire se c’è una località adatta a noi e ad un prezzo accessibile Oppure non abbiamo preferenze specifiche e stiamo cercando tra i voli a poco prezzo delle varie compagnie aeree.

Ecco che oggi proponiamo una località conosciuta soprattutto per le piste sciistiche ma che ha molto da offrire. Anche senza essere appassionati di sport invernali questa cittadina saprà conquistarci con il suo panorama.

Sport, natura e relax tra le montagne in questa incredibile cittadina a due passi dall’Italia

Stiamo parlando di Verbier, che in realtà non è proprio una cittadina. Questa frazione del comune di Bagnes si trova nel Canton Vallese, in Svizzera. Verbier in inverno si trasforma in un vero paradiso per gli amanti dello sci o dello snowboard. Il comprensorio sciistico le 4 Vallées di cui fa parte al calare delle temperature è la meta perfetta per atleti professionisti e principianti.

Ma non solo sport invernali, la sua posizione strategica su un altopiano garantisce una vista mozzafiato. Da qui è possibile ammirare il massiccio dei Combins e il Monte Bianco. Sentieri incredibili per escursioni che ci catapultano in una sorta di valle incantata delle fiabe. Tour organizzati anche per i meno esperti non solo a piedi ma anche in bicicletta.

Ma non è ancora finita

Tutta la Valle di Bagnes offre un panorama spettacolare e una grande quantità di attività. Diversi sono i resort con SPA inclusa in cui rilassarsi e staccare dallo stress della città. Si può praticare il parapendio se si amano gli sport più estremi o fare una partita a golf. Insomma questo luogo quasi nascosto dalle montagne ha davvero tanto da offrire.

Una piccola chicca che ci ricorderà in un attimo che siamo in Svizzera, è questa. Dislocati in alcuni punti possiamo trovare dei distributori automatici un po’ particolari. Infatti non hanno le solite merendine o snack a cui siamo abituati. Inserendo il denaro potremo selezionare il pezzetto o la forma di formaggio che vogliamo.

Allora in questo periodo godiamoci un po’ di sport, natura e relax tra le montagne in questa incredibile cittadina a due passi dall’Italia. Se amiamo sciare non possiamo non prenotare per un weekend da sogno in uno dei resort della Valle di Bagnes. Controlliamo sempre le disposizioni relative all’ingresso in Svizzera e i documenti necessari. Per non sbagliare basterà consultare il sito Viaggiare Sicuri del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

