Il ritorno alla vita normale non è più un miraggio lontano.

Abbiamo ricominciato ad andare al ristorante, al teatro, al cinema, in palestra e a breve anche in discoteca. La recentissima capienza al 100%, poi, non fa che agevolare tutto questo e farci sentire finalmente liberi e felici.

Ma oltre a quanto appena detto, c’è qualcosa che non possiamo assolutamente sottovalutare: i viaggi all’estero. Certo, qualcuno ha ancora un po’ di timore e spesso non si conoscono neppure le regole anti Covid vigenti negli altri Paesi. Tuttavia, possiamo anche decidere di andare fuori dai confini nazionali, pur restando il più vicino possibile. A questo proposito e dopo varie ricerche, i nostri esperti di viaggi e turismo hanno avuto un’idea illuminante. Perché non recarsi nella vicina Svizzera e godersi un weekend di pace, serenità e aria pulita senza troppi pensieri in un borgo incantevole? Vediamo quale località è risultata la più adatta a questo scopo.

È a due passi dall’Italia questo borgo fiabesco all’insegna del buon vino e del relax

Il borgo prescelto è Oberhofen am Thunersee, situato nel Canton Berna, proprio sul Lago di Thun. Il paesaggio potrebbe ricordare vagamente alcune cittadine sul Lago di Garda, come quella di Limone di cui abbiamo parlato in un precedente articolo. Nel caso del borgo svizzero, ci troviamo di fronte ad una realtà molto piccola, con circa 2.400 abitanti e per questo considerata un’oasi di pace.

La sua attrazione principale è certamente il Castello, anche se non si può neppure sottovalutare l’architettura in stile medievale. Difatti, sembra quasi rimasta indietro nel tempo, con le sue caratteristiche tipiche di un’epoca ormai lontana.

Ma cos’ha di buono questa piccola cittadina a parte la bellezza esteriore? Ha di buono il clima mite che ha permesso lo sviluppo di un particolare, potremmo dire anche speciale, turismo.

Il turismo di Oberhofen

Negli ultimi anni, proprio le temperature non troppo rigide hanno permesso l’incremento del turismo termale, oltre ad un’ottima coltivazione della vite. Ecco perché Oberhofen è diventata famosa anche per il vino prodotto proprio in quelle zone. Ma non è finita qua, perché si tratta di una meta molto ricercata anche dagli amanti dello sci. Difatti, nella vicina cittadina di Wengen vi sono alcune tra le migliori piste di tutta la Svizzera.

Ricapitolando: lago, clima mite, paesaggi incantati, terme, vino e perché no, anche buon cibo, dato che il Canton Berna è famoso per la carne.

Insomma, è a due passi dall’Italia questo borgo fiabesco all’insegna del buon vino e del relax, perché non approfittarne in questo periodo autunnale?