Può succedere a volte che dobbiamo consumare della carne e non sappiamo bene come fare per evitare che vada a male. L’idea migliore di solito è farci delle polpette, che possono essere cucinate in tanti modi diversi. I sughi e gli ingredienti che possiamo metterci dentro, infatti, sono davvero tantissimi, e ci lasciano liberi di sperimentare.

Allo stesso tempo, riusciremo a riciclare tanti ingredienti senza doverne comprare altri. Andiamo, quindi, a scoprire la straordinaria ricetta di polpette per spendere poco e fare il pieno di gusto.

Ingredienti

Oggi cuciniamo delle buonissime polpette con un sugo di pomodoro alla paprika. Per prepararle avremo bisogno di:

750 grammi di carne di manzo macinata;

300g di pangrattato;

100 grammi di noci di macadamia tritate;

2 uova;

100 grammi di ribes;

4 spicchi d’aglio tritati;

4 cucchiaini di paprika in polvere;

1 cipolla rossa tritata e una tagliata fine;

2 cucchiai di origano;

1 cucchiaio di menta tritata;

1 cucchiaio di basilico tritato;

80 millilitri di olio extravergine d’oliva;

40 grammi di parmigiano grattugiato;

800 millilitri di polpa di pomodoro;

400 grammi di pomodori tagliati a fette.

Segnaliamo in particolare l’ingrediente segreto della ricetta, ovvero la paprika. Si tratta di una spezia deliziosa che secondo la fondazione Humanitas potrebbe anche avere effetti positivi sulla salute. In particolare, conterrebbe una quantità discreta di vitamine A, C ed E, che sono considerate buoni antiossidanti. Ha inoltre un contenuto non indifferente di vitamine del gruppo B. Si tratta, insomma, di una preparazione che potrebbe garantire un certo apporto vitaminico.

La straordinaria ricetta di polpette per spendere poco e fare il pieno di gusto

Iniziamo facendo le polpette. Mescoliamo 200 grammi di pangrattato, la carne macinata, le noci di macadamia, uova, ribes, 2 spicchi d’aglio e cipolla tritata in una ciotola. Mettiamo anche menta, basilico, un cucchiaio di origano, e due cucchiaini di paprika. Continuiamo a mescolare fino a quando non abbiamo un composto omogeneo, poi usiamolo per dare forma a circa venti polpette. Disponiamole su una teglia da forno e lasciamole lì per circa 30 minuti.

Ora passiamo alla salsa di pomodoro alla paprika. Scaldiamo l’olio in una grande casseruola a fuoco medio-basso. aggiungiamo 2 spicchi d’aglio e la cipolla tagliata. Cuociamo per 5 minuti, fino a quando la cipolla è morbida. Ora mettiamo il resto della paprika e dell’origano insieme alla passata di pomodori, i pomodori tagliati e 200 millilitri di acqua. Alziamo la fiamma a media e cuociamo per una trentina di minuti.

Ora mettiamo l’olio d’oliva in una grande padella a fuoco medio e cuociamoci le polpette per circa 10 minuti. Quando iniziano ad essere ben dorate, aggiungiamo la salsa di pomodoro alla paprika. Copriamo e cuociamo per 25 minuti. Le nostre ottime polpette sono pronte.

