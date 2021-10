Abbinare lo zafferano a un dolce non è mai un errore. Il gusto delicato e intenso di questa spezia così pregiata non sempre raccoglie consensi da parte di tutti. Se pensiamo al suo utilizzo principale in cucina, ci viene subito in mente il risotto alla milanese. Un piatto tipico della tradizione lombarda che ha poi fatto piano piano il giro di tutta la Penisola.

Nascita del risotto alla zafferano

Eppure, tutto è cominciato casualmente alla fine del 1500 quando lo zafferano fu aggiunto, quasi per caso, da un vetratista a un risotto bianco. L’uomo, a Milano, per lavorare sulle vetrate del Duomo, stava utilizzando la preziosa spezia per dare una particolare tinta gialla ai vetri. Al matrimonio della figlia, non si conosce esattamente il motivo, decise di aggiungerlo al risotto bianco preparato per gli invitati. Enorme fu il successo e da quel momento il risotto giallo divenne un must della cucina milanese.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Ingredienti per i biscotti

L’uso dello zafferano nella preparazione dei dolci è ormai ampiamente diffuso. Un connubio speciale che spesso regala bontà deliziose. È il caso dei biscotti che andremo a proporre tra poco. Un suggerimento per allietare il nostro weekend di Halloween. Dopo avere visto i migliori segreti per preparare dei gustosi biscotti di pastafrolla per la merenda dei nostri bambini, vediamo quali ingredienti servono per la preparazione:

225 gr di farina;

160 gr di zucchero;

125 gr di burro;

1 uovo;

2 bustine di zafferano;

mezza bustina di lievito per dolci;

un pizzico di sale.

Come preparare dei super biscotti allo zafferano da gustare nella magica notte di Halloween

Iniziamo mettendo il burro ammorbidito in una ciotola. Aggiungiamo subito le due bustine di zafferano mescolando con una forchetta fino a creare una crema.

Successivamente, prepariamo una terrina dove andremo a disporre la farina con lo zucchero e la mezza bustina di lievito. Spolveriamo con un pizzico di sale e lavoriamo il tutto con l’ausilio di un cucchiaio di legno. Al preparato ottenuto, uniamo l’uovo e amalgamiamo.

A questo punto, andiamo ad aggiungere la crema di burro e zafferano e mescoliamo il tutto con le mani sino a ottenere un composto liscio e omogeneo.

La cottura

Prendiamo la piastra del nostro forno, la foderiamo con la carta e iniziamo a disporvi sopra i biscotti. Possiamo crearne di tutte le forme. Basterà stendere la pasta ottenuta e utilizzare gli stampini che abbiamo a disposizione. Oppure, semplicemente, creando delle palline con le mani. L’importante è che vengano distanziati bene, perché il lievito farà sì che i biscotti si gonfieranno. Per questo sarebbe meglio fare più infornate.

La temperatura del forno dovrà essere di 170 gradi e il tempo di cottura non superiore ai 10 minuti. Ecco come preparare dei super biscotti allo zafferano da gustare nella magica notte di Halloween, ma prima un ultimo consiglio. I biscotti dovranno essere ben dorati, ma non devono essere spostati subito dalla teglia, onde evitare che si sbriciolino. Dovremo fare questa operazione solamente quando si saranno completamente raffreddati. Dopodiché ne apprezzeremo la delicata e intensa fragranza.