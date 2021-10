Dopo un lungo periodo di stop finalmente si ricomincia a viaggiare. Grazie al vaccino e al Green Pass è possibile muoversi più liberamente in tutto il Mondo. È per questo che in tanti stanno prendendo qualche giorno di ferie per godersi un weekend di relax.

Vorremmo partire per un viaggio last minute ma i prezzi dei voli ci sembrano troppo alti. Chi è abituato a viaggiare sa bene che prenotando con largo anticipo è possibile trovare dei prezzi stracciati. Ma se non abbiamo una meta precisa possiamo usare questo trucchetto fenomenale. E il prezzo dei biglietti non sarà più un problema che ci impedisce di visitare posti anche lontani.

Ecco come acquistare voli a poco prezzo utilizzando un trucco che in pochi conoscono

Ormai in tanti conoscono bene i vari motori di ricerca che confrontano i prezzi dei voli in tempo reale. Siti come Skyscanner, Momomondo o Kayak, ad esempio. Inserendo nella barra di ricerca le date del nostro viaggio e gli aeroporti di partenza e arrivo potremo confrontare i prezzi dei voli. Il fatto è che anche in questi casi inserendo date precise difficilmente troveremo prezzi super convenienti.

Eppure sappiamo di persone che viaggiano in tutta Europa con 20 euro di biglietto andata e ritorno. Ma come è possibile? Bene, oggi sveleremo il trucco per poter volare a prezzi piccolissimi prenotando in pochi minuti.

Prima di tutto scegliamo uno dei motori di ricerca di cui abbiamo parlato prima o altri simili. Nella barra inseriamo l’aeroporto di partenza, selezionando anche quelli nelle vicinanze. Dopodiché possiamo inserire una data indicativa per farci un’idea o selezionare date flessibili. A questo punto nella casella aeroporto d’arrivo digitiamo “Ovunque” e avviamo la ricerca. Cominceranno così a comparire risultati di diverse mete a partire da quella col prezzo più conveniente.

Cosa fare a questo punto?

Controlliamo bene la lista, selezioniamo l’ora che ci viene più comoda per la partenza e la compagnia aerea. Appuntiamo queste informazioni su un foglietto e procediamo con il passaggio successivo che è quello fondamentale. Infatti ormai in tanti sanno come confrontare i vari voli e le varie compagnie, ma pochi riescono a prenotare a poco prezzo. Questo perché se acquistiamo i biglietti direttamente dal motore di ricerca con il re-indirizzamento il prezzo lieviterà.

Il trucco è acquistare il biglietto direttamente sul sito della compagnia aerea, senza passare per intermediari. Solo così potremo acquistare il biglietto al prezzo basso che abbiamo visto nella ricerca.

Quindi ecco come acquistare voli a poco prezzo utilizzando un trucco che in pochi conoscono. Un ultimo consiglio, invece di usare il browser in modalità normale selezioniamo “navigazione in incognito”. In questo modo il sito non utilizzerà i cookie per registrare che siamo interessati a quel volo e il prezzo non aumenterà. Ora non ci resta che preparare valigia e beauty case e partire per il nostro weekend fuoriporta.

