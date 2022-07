Spiagge grandi e sabbia fine in questa località low cost facile da visitare

Sentendo alcuni titoloni in televisione, sembrerebbe che tutti gli italiani siano pronti a riversarsi al mare. Forse, la volontà di tutti sarebbe quella di mollare casa e andarsene in qualche bella località, godendosi la spiaggia e il mare. Magari approfittando di splendide mete che da qualche anno sono al vertice proprio della scelta degli italiani. Tanti hanno comunque deciso di andare in vacanza a luglio, avendone la possibilità, per i prezzi più contenuti rispetto ad agosto. Altrettanti, addirittura, già a giugno, a fine scuola, si sono catapultati in ferie, approfittando di un bel clima e di prezzi concorrenziali. Qualcuno, però potrebbe ancora non aver deciso dove andare. O, magari sta progettando un fine settimana non troppo lontano. Ecco, allora, che la località di oggi potrebbe essere un’ottima scelta.

Una meta perfetta per le famiglie con bambini

Rosolina mare, in provincia di Rovigo e non distante da Milano e Venezia, è la classica meta per famiglie. Tante strutture ricettive per ogni tipo di budget. Dagli alberghi ai campeggi, dagli appartamenti alle camere, passando per villaggi turistici degni dei più rinomati del Mediterraneo. Rosolina è da sempre un punto di riferimento importante per le famiglie venete. Spiagge grandi e spaziose, attrezzate per le famiglie e per i bambini. Possibilità di fare passeggiate in riva al mare, con spiaggia fine e ampia battigia. Lontana dal caos delle mete più pubblicizzate, Rosolina potrebbe essere anche il classico punto d’appoggio per qualche gita attorno.

Spiagge grandi e sabbia fine in questa località low cost e facile da raggiungere

Indubbiamente se stiamo pensando a una gita sul Delta del Po, siamo nel posto giusto. Navigazione permettendo, vista la siccità dei nostri fiumi, è possibile fare il giro in barca di questa bellissima zona. Tra il fiume più grande d’Italia da una parte, l’Adige dall’altra e persino lo sbocco sul mare Adriatico, la scenografia è davvero molto bella. Per gli amanti della natura, del relax e della fotografia, le zone attorno a Rosolina potrebbero rivelarsi delle graditissime sorprese.

Anche spazi liberi

Spiagge grandi e sabbia fine, dunque, molto attrezzate e ideali per le famiglie, unite comunque agli spazi liberi per chi vuole una vacanza in economia. Non dimentichiamo che la piccola ma ben strutturata Rosolina vanta anche una delle più antiche spiagge attrezzate per i nostri amici cani. Qui, capita di trovare austriaci e tedeschi, svizzeri e olandesi, che da anni frequentano questi lidi, ben sapendo di poter portare con sé il proprio amico a quattro zampe.

Lettura consigliata

Tra spiagge caraibiche e macchia mediterranea ecco la vacanza più rilassante e affascinante all’insegna dell’originalità anche coi nostri cani