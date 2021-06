Tra spiagge caraibiche e macchia mediterranea ecco la vacanza più rilassante e affascinante all’insegna dell’originalità anche coi nostri cani

Prendiamo un panorama bellissimo, tra verde, cielo e mare e abbiamo trovato la vacanza che fa per noi. Tra spiagge caraibiche e macchia mediterranea ecco la vacanza più rilassante e affascinante all’insegna dell’originalità anche con i nostri cani. Non ci spostiamo dall’Italia, ma facciamo tappa In Toscana e più precisamente a Orbetello. Bellissima città balneare, al centro di una affascinante laguna, nella provincia di Grosseto. Qui i nostri Lettori potranno pianificare una splendida vacanza, un po’ fuori dalle solite mete.

Un clima che conquista

Orbetello ha davvero un clima tutto suo. Tipicamente Mediterraneo, ma senza eccessivi picchi di caldo in estate e con temperature invernali che rimangono sempre ampiamente sopra lo zero. Tra spiagge caraibiche e macchia mediterranea ecco la vacanza più rilassante affascinante all’insegna dell’originalità anche con i nostri cani. Qui, infatti, non troveremo solo veri e propri angoli incontaminati, ma anche tutte le comodità di una ridente e attrezzata località turistica. In pieno centro, avremo l’opportunità di visitare splendidi monumenti, ma anche fare shopping e fermarci a gustare i succulenti piatti locali.

Molte testimonianze storiche

Tra Orbetello e i suoi immediati dintorni potremo fare delle splendide escursioni, tra chiese, cattedrali e massicce rocche a difesa del territorio. Per gli amanti della storia, le mura della città sono addirittura di origine etrusca, come quelle famose di Volterra. Notevoli le varie Porte della città, che nei secoli hanno subito diversi interventi architettonici stilisticamente diversi.

Spiagge belle e incontaminate

Orbetello ospita alcune delle spiagge più lunghe d’Italia, tra cui ricordiamo quella della Feniglia, che si snoda per 7 km. Con una meravigliosa sabbia chiara e morbida, alterna spiaggia libera a stabilimenti balneari muniti di tutto l’occorrente. Una meta quindi perfetta per chi ha voglia di scegliere questa doppia opzione. Spiagge consigliate anche a famiglie con bambini, perché i bagni e i tuffi non rappresentano un problema, visto che il fondale del mare digrada lentamente.

Una spiaggia simile per bellezza e caratteristiche è anche quella della Giannella, che arriva addirittura ma gli 8 km di lunghezza. Residence, hotel, locande e affittacamere non mancano tra Orbetello e le immediate vicinanze, per una vacanza dai costi contenuti. E, con la possibilità di portare con noi i nostri amici a quattro zampe.

Approfondimento

Una delle spiagge più belle ma economiche d’Italia è proprio a due passi tra mare e castelli e pochi che lo sanno