Ci sono dei disturbi che sono molto diffusi purtroppo tra le persone. Molti si ritrovano a confrontarsi su questi problemi e a cercare insieme una soluzione. Due di questi problemi fastidiosi sono la cattiva digestione e l’alito pesante. A volte sono indipendenti l’uno dall’altro, ma spesso sono causa e conseguenza. Naturalmente il medico di famiglia è la persona più indicata per gestire questi fastidi, ma ci sono dei rimedi naturali ai quali poter fare affidamento.

Spesso, molti problemi si possono risolvere semplicemente correggendo l’alimentazione e la dieta. Molti cibi, a orari sbagliati, in quantità sbagliate, possono essere un peso per lo stomaco e per l’intestino. Questo causa una difficoltà nel digerire quegli alimenti e può provocare reflusso gastroesofageo oppure alito cattivo.

Tra i rimedi naturali di cui abbiamo accennato poco fa, però, c’è un olio essenziale in grado di aiutare e di essere un prezioso alleato in questo caso. Si tratta dell’olio di limone. Ecco come combattere la cattiva digestione e l’alito pesante con questo rimedio molto efficace e dal buon sapore.

Combattere cattiva digestione e alito pesante con un rimedio molto efficace

Estrarre l’olio dal limone richiede questo procedimento: la pressione fredda sul frutto rompe delle piccole bolle di essenza contenute nella sua buccia. Poi, naturalmente, gli addetti, attraverso vari passaggi riescono a crearne le confezioni pronte all’uso. Infatti, l’olio essenziale di limone ha diversi impieghi che sfruttano il suo inconfondibile aroma.

Tuttavia, come fare per usarlo contro la cattiva digestione? Solamente annusando l’essenza del limone la bocca inizierà a produrre saliva e lo stomaco si preparerà ad accogliere cibo. Ma si può usare anche per preparare una miscela. Basta un po’ di olio di oliva con due gocce di olio di limone. Se assunto dopo i pasti aiuterà nella digestione ed evitare fastidi. Ma questo olio naturale è anche un ottimo alleato per combattere l’alito cattivo. Si può aggiungere una goccia di olio essenziale di limone al dentifricio e in questo modo anche l’alito cattivo sarà solo un ricordo. Inoltre, può prevenire la formazione di carie e infezioni della bocca.

Naturalmente, per assumere questo rimedio naturale, efficace e salutare, occorre comunque consultare uno specialista soprattutto quando si parla di quantità e assunzioni prolungate nel tempo. Alcune persone potrebbero non tollerare bene alcuni prodotti e alcuni accostamenti. Questo rimane un metodo efficace per combattere la cattiva digestione e l’alitosi, ma è sempre opportuno fare attenzione e affidarsi ad esperti del settore.

