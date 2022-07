5 consigli e 2 sport da casa per perdere peso ed eliminare i grassi di troppo

Potrebbe sembrare anomalo, eppure anche d’estate perdiamo peso. Innanzitutto, perché sudando di più, abbiamo tantissimi liquidi. Ma, anche per un motivo che tanti non sanno. Con la temperatura così elevata, il nostro corpo si attiverebbe comunque per bruciare le calorie, cercando di abbassare la temperatura corporea. Così come d’inverno, fare sport con tanto freddo, ci permetterebbe in maniera altrettanto importante di perdere peso. Questa volta perché, il termometro del nostro organismo, avrebbe bisogno di energia e grassi per scaldarci. Purtroppo, come ricordano gli esperti, i chili che perdiamo solitamente d’estate, sarebbero soprattutto liquidi e pochi grassi. Cerchiamo, allora di andare a vedere come provare a eliminare effettivamente qualche chiletto di troppo, pur senza finirei in un bagno di sudore. 5 consigli e 2 sport da casa per perdere peso, o, almeno cercare di farlo anche in condizioni climatiche non ottimali.

Camminare e andare in cyclette nelle ore più fresche della giornata

Possiamo pensare a 1.000 e sport, validi e divertenti, ma spesso quelli che abbiamo sotto il naso sarebbero anche i più efficaci. Senza farci prendere dalla smania di dimagrire, uscendo nelle ore più calde della giornata, potremmo comunque continuare a fare jogging. Fondamentale, però in queste caldissime giornate di luglio è:

uscire nelle ore più fresche della giornata, anche se la parola “fresche” sembra introvabile;

possibilmente con un cappellino e il capo coperto;

vestiti leggeri e con materiali traspiranti;

portandosi da bere, oppure creando un percorso, che preveda delle soste alle fontanelle.

Se parliamo con gli sportivi, ci diranno che per mantenere il peso forma, bevono moltissima acqua e integratori, eliminando il più possibile gli zuccheri. Un’altra cosa che potremmo fare nella guerra ai chili di troppo in questo periodo dell’anno è pesare e misurare ciò che mangiamo.

Conteggio delle calorie

Sia nella grammatura, che nel conteggio delle calorie. Prendiamo come esempio semplicissimo, l’assunzione di una panna cotta, dolce che piace tantissimo agli italiani. Gustata d’inverno, in pausa pranzo, magari nel giorno in cui abbiamo un allenamento intenso o una partita, finirà digerita e smaltita molto presto. Diversamente, anche se gustata fredda, con le sue calorie, in piena estate sarebbe più difficile da smaltire. Ricordiamoci anche che le uova assunte a colazione, provocherebbero un metabolismo più veloce, dandoci al contempo molta energia.

