Nessuna rinuncia al gusto e alle mille pietanze che rendono ricchi e saporiti questi giorni di festività natalizia. Molti sono i fuori menù e le golosità a cui un po’ tutti stanno cedendo non curandosi dell’effetto post feste che farà aumentare il girovita. In fondo si è a dieta tutto l’anno, perché non concedersi alla buona tavola e alla convivialità che amiamo un po’ tutti.

Tutto questo non vuol dire che ogni giorno è Natale e bisogna rinfilzarsi di manicaretti e piatti supercalorici per poter affrontare questi giorni. Ed ecco che viene in soccorso questo spettacolare piatto pronto in 5 minuti con solo 3 ingredienti ideale per una pausa da questi giorni di festa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Tutti ameranno questo primo piatto delizioso e leggero da preparare in quattro e quattr’otto

Si tratta di una pasta veramente semplice da preparare, con ingrediente principale il salmone. Ma non è la solita pasta al salmone con la panna, infatti a renderla leggera in questo caso sarà proprio lo yogurt che andrà a sostituire la panna. Lo yogurt regalerà non solo la cremosità al piatto, ma anche la leggerezza che occorre per una pausa da questi menù festivi.

Ingredienti

170 gr di pasta come farfalle, mezze penne o similari

120 gr di salmone affumicato

125 gr di yogurt greco intero

olio extra vergine di oliva

uno scalogno

sale e pepe

Spettacolare questo primo piatto pronto in 5 minuti con solo 3 ingredienti ideale per una pausa da questi giorni di festa

Procedimento

Iniziare la preparazione partendo dalla cottura della pasta che dovrà essere al dente. Nel frattempo, preparare il condimento rosolando lo scalogno con un filo d’olio in padella. Lo scalogno dovrà essere tagliato molto sottile e dovrà imbiondirsi, quindi fare attenzione a non bruciarlo altrimenti rilascerà un sapore amaro.

Dopodiché lasciare intiepidire l’olio e versare i trancetti di salmone sfilacciati o tagliati a mano molto sottili con lo yogurt. Infine aggiungere una spolverata di pepe e non appena la pasta sarà cotta al dente, versarla nella pentola con un pochino d’acqua di cottura, circa 1 massimo 2 cucchiai.

Saltare in padella a fuoco moderato e dopo pochi secondi il piatto è pronto per essere servito.

Letture consigliate

Ecco come fare un figurone in questi giorni di festa con un centrotavola d’effetto tutto da gustare