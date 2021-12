Non è Natale senza un fritto misto alla napoletana ad hoc da offrire ai commensali. E quando si parla di frittura non è sempre facile scegliere la giusta ricetta per avere un risultato con i fiocchi. Non a caso le frittele sono uno degli antipasti o contorni preferiti che nella maggior parte delle volte non soddisfa a pieno le aspettative.

Molli, o mezze crude, o gommose solo solo alcune delle caratteristiche delle frittelle preparate in casa che non riescono come dovrebbero. E proprio per queste festività natalizie, meglio andare sul sicuro preparando delle classiche frittelle croccanti e saporite assolutamente non gommose pronte in 10 minuti.

L’antipasto più desiderato durante le festività natalizie

Le zeppoline o frittelle di mare sono e rimarranno uno dei cibi giù gettonati di questi giorni. Buone e soffici, sono un classico finger food da mangiare in un sol boccone. Si possono servire come aperitivo, antipasto, per arricchire una frittura o durante il pasto tra una portata e l’altra.

Una gustosissima e amatissima frittura napoletana, mette d’accordo tutti con un mix di sapori che possono essere sperimentati con un po’ di fantasia. Nella pastella si possono aggiungere verdure come le zucchine, le melanzane, oppure le spezie come il curry, lo zafferano o anche il pesce come baccalà e molto altro. Ogni accostamento è un successo come ad esempio un classico semplice e molto saporito con le alghe o con le alici.

Ingredienti

500 gr d’acqua

500 gr di farina

400 gr di baccalà

300 gr di cozze

200 gr di bianchetti

10 gr di lievito di birra

Sale

Pepe

Prezzemolo

Olio di semi di arachidi o di girasole

Non le classiche frittelle gommose ma queste croccanti e saporite pronte in meno di 10 minuti

Procedimento

Iniziare la preparazione partendo dalla pastella che dovrà essere preparata con qualche ora in anticipo. Prendere un recipiente capiente e versare la farina che dovrà essere mescolata con il lievito sciolto in acqua con un pizzico di sale e pepe. Si può procedere con le fruste elettriche inizialmente e poi proseguire a mano cercando di incorporare più aria possibile.

Impastare fino a quando l’impasto non sarà ben amalgamato, denso e omogeneo e coprire la ciotola con la pellicola per alimenti e lasciar crescere per almeno 2 ore.

Nel frattempo preparare il resto degli ingredienti. Iniziare dal baccalà che dovrà essere lesso, scolato, tolta la pelle e le spine e tagliato a pezzetti. Prendere le cozze, farle aprire in pentola con un po’ d’acqua, eliminare i gusci e lasciarle raffreddare. Passare ai bianchetti che dovranno essere lavati e scolati.

Successivamente, quando la pastella sarà lievitata, frazionarla nei 3 recipienti, le cozze, il baccalà e i bianchetti ed aggiungere il prezzemolo tritato per ognuno. Prendere una padella, versare l’olio per la frittura, iniziare a friggere le frittelle e aggiungere a piacere sale e pepe.

