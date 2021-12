Non il solito aperitivo ma questo gustoso creativo e divertente da preparare in meno di 3 minuti che conquisterà tutti

Ogni qualvolta c’è una cena inaspettata dovremmo tenere in mente qualche idea originale che potrà salvare la serata. Infatti questo piatto è perfetto per realizzare un pasto da sgranocchiare all’ultimo minuto e soprattutto farà impazzire i più piccoli.

Non esiste occasione che non potrà portare in tavola questa straordinaria e sfiziosa preparazione con soli 2 ingredienti. Creativo e divertente quest’aperitivo sarà un successone che conquisterà tutti, grazie al suo sapore gustoso ed è da preparare in meno di 3 minuti.

Il piatto curioso che ameranno tutti

Quest’idea molto originale facile e veloce sarà un piatto che può essere realizzato anche in occasione di feste, spuntini estivi o snack da portarsi per un pic-nic alternativo. Si tratta degli hot dog in vestaglia, una ventata di allegria da portare in tavola.

Gli ingredienti principali sono 2, i würstel e la pasta sfoglia. Insomma un perfetto connubio in una preparazione semplice da realizzare e perfetti da inzuppare nelle salse come il ketchup o altre allo yogurt o fai da te. Una preparazione da accostare ad un buffet con questa ricetta raffinata e gustosa con poco più di 5 euro.

Ingredienti

würstel

pasta sfoglia (175 g di farina, 100 g di acqua, 5 g di sale fino; 250 g di burro, 150 g di farina)

Procedimento

Iniziare della pasta sfoglia sciogliendo 5 g di sale in 100 g di acqua e versando 175 g di farina. Mescolare tutto con l’aiuto di una planetaria oppure a mano prima in una ciotola e poi su un piano da lavoro.

Mescolare gli ingredienti per qualche minuto fino a quando l’impasto non sarà ben amalgamato e liscio. Trasferire quest’impasto in una ciotola coperta dalla pellicola per alimenti e lasciarlo riposare per circa 30 minuti.

Nel frattempo prendere un recipiente o utilizzare sempre la planetaria per impastare 150 g di farina con 250 g di burro. Lavorare per qualche secondo per non riscaldare il burro fino ad ottenere un impasto compatto e privo di grumi e lasciarlo riposare per 10 minuti in frigorifero coperto con la pellicola per alimenti.

Successivamente prendere questo impasto, stenderlo su un piano da lavoro con pochissima farina formando un quadrato.

A questo punto prendere il primo impasto di acqua, sale e farina e fare lo stesso lavoro con poca farina formando un quadrato un più grande. Posizionare al centro il panetto di burro e farina e piegare i lembi laterali al centro l’uno sull’altro.

Realizzare le famose pieghe, la sfogliatura classica che regalala quella consistenza soffice e vaporosa all’impasto con l’aiuto di un mattarello. Infarinare il piano e stendere l’impasto cercando di mantenere gli angoli dritti. Ripetere per circa 6 volte le pieghe, con intervalli di pausa di 20 minuti in frigorifero, prendendo ogni volta la parte più lunga del rettangolo portando al centro i lembi d’impasto.

Arrivati all’ultima piega, far riposare il panetto in frigorifero per 1 ora prima di utilizzarlo. Quindi successivamente stendere la pasta sfoglia, tagliare tutte striscioline e avvolgere come una mummia i würstel e lasciar cuocere in forno a 180°C per circa 10 minuti.