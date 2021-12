Sempre alla ricerca della novità, che si tratti di accessori, abbigliamento o beauty, la moda è sempre qualcosa che affascina tutti con curiosità. Molte sono le tendenze nel campo beauty, basti pensare a questo nuovo modo di truccarsi da diva che sta spopolando sul web. Oppure sulle nuove tendenze nail art ispirate al Natale o ancora sui nuovi accessori per capelli da indossare proprio in questi giorni.

Non bisogna dimenticare che oltre al beauty, anche gli accessori hanno un certo peso. Un esempio può essere questo gioiello più ambito dalle donne da indossare su ogni outfit ed ottenere un effetto wow. Insomma in ogni settore c’è un mondo da scoprire e da lasciarsi travolgere ed ispirare per essere sempre al top e super alla moda.

Come essere alla moda con questa pettinatura da influencer

Tutti possono essere alla moda senza accorgersene lasciandosi ispirare da influencer che circolano sul web e anche in televisione. Un percorso facile da seguire e in molti casi, senza spendere neanche un euro e con qualche dritta giusta.

Essere alla moda non vuol dire mettere mano al portafoglio, anzi, in molti casi basta spulciare nell’armadio e riscoprire un capo vintage dimenticato, ma nuovamente alla moda. Infatti proprio negli ultimi tempi si è riscoperto il valore del vintage sia nell’abbigliamento ma anche negli accessori.

Gli accessori anche se usati, oltre ad avere un valore intrinseco possono avere un valore monetario che nessuno immagina. Basti pensare agli orologi vintage, oppure a vari monili, pezzi unici ed introvabili. In questi casi, non bisogna svenderli ma documentarsi e capire l’effettivo valore, prima di proporli in un mercatino o in un negozio d’antiquariato o similare.

Con questa acconciatura sexy e chic tutti possono fare l’occhiolino all’anno nuovo con stile e praticità

Dopo aver capito che ogni cosa che possediamo può avere un valore o può essere re-indossata perché nuovamente di moda, non possiamo lasciarci sfuggire le ultime tendenze in campo dei beauty. In particolare stiamo parlando di una acconciatura chic e sexy, perfetta da sperimentare per un fine settimana o altre occasioni, ma anche per Capodanno.

Questa acconciatura si può realizzare in pochissimo tempo ed è veramente d’effetto. Si tratta di un solo codino alto fatto al centro della testa con una ciocca dei capelli che cade come una decorazione a lato della chioma. D’avanti, fila al centro, quindi due ciuffi ondulati che cadono ai lati ad incorniciare il viso.

Oppure si possono fare due codini sempre alti e al centro della testa con la fila al centro. Questi come per quello precedente dovranno partire da metà testa così ci potranno essere due ciuffi ondulati ad incorniciare il viso. Insomma, con questa acconciatura sexy e chic tutti possono fare l’occhiolino all’anno nuovo con stile e praticità.

Queste pettinature, sono davvero d’effetto e possono essere valorizzate da questo facile e veloce metodo per far brillare i capelli dopo averli asciugati.