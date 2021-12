Batman è uno dei personaggi più noti e importanti del Mondo, secondo forse solo a Superman e all’Uomo Ragno. Indimenticabili le storie a fumetti che lo vedono come protagonista, così come sono diventati leggendari i film di Tim Burton, interpretati da Michael Keaton. Così leggendari e importanti che la Warner Bros ha deciso di reintegrare proprio l’amatissimo attore nel ruolo dell’Uomo Pipistrello “ufficiale” per i suoi film.

Keaton, però, non è l’unica persona ad aver interpretato il Crociato Incappucciato, né sarà l’unico Batman del 2022. Secondo i bene informati anche Ben Affleck, che aveva dato il volto a Bruce Wayne nei film “Batman v Superman – Dawn of Justice” e “Justice League”, comparirà nel film dedicato all’eroe Flash nei mesi più avanzati dell’anno.

I riflettori, però, sono puntati tutti su marzo, quando uscirà l’attesissimo “The Batman” di Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson. Proprio in questi giorni è uscito un nuovo trailer spettacolare, e nell’articolo di oggi i Lettori scopriranno perché l’ultimo film di Batman non è ancora nelle sale ma sta già facendo impazzire i fan in tutto il Mondo.

La storia

Anzitutto, dei cenni sulla trama. La storia è ambientata, come da tradizione, a Gotham City. Si tratta di un prequel delle avventure di Batman, nel suo secondo anno di attività come vigilante e protettore della città. L’Uomo Pipistrello è temuto ma rispettato dalle forze dell’ordine, soprattutto dall’ufficiale di polizia James Gordon, interpretato nel film da Jeffrey Wright.

Il film, scritto da Reeves con Mattson Tomlin e Peter Craig, intende esplorare più profondamente le leggendarie abilità investigative del personaggio. Un aspetto che nelle precedenti incarnazioni era stato poco rappresentato.

Batman dovrà vedersela con un criminale psicopatico che ha l’abitudine di lasciare ogni volta sulla scena del crimine un indizio sotto forma di indovinello, e che per questo è soprannominato l’Enigmista. A dare volto al pericoloso villain sarà Paul Dano.

L’ultimo film di Batman non è ancora nelle sale ma sta già facendo impazzire i fan in tutto il Mondo

L’Uomo Pipistrello dovrà vedersela anche con il sottobosco criminale di Gotham City, in particolar modo con il boss Carmine Falcone – interpretato da John Turturro – e con Oswald Cobblepot detto il Pinguino. Un irriconoscibile Colin Farrel darà voce e volto a questo pericoloso nemico.

Non dovrà combattere la sua crociata contro il crimine da solo. Oltre a Gordon, Bruce Wayne potrà contare sull’aiuto del fidato maggiordomo Alfred, interpretato da Andy Serkis, e sull’alleata/avversaria Catwoman, che avrà le movenze di Zoë Kravitz. Il giovane rampollo della famiglia Wayne dovrà risolvere il caso dell’Enigmista, che coinvolge una rete di inganni e sotterfugi diramata per tutta la città.