Quest’anno, nei giorni di festa, sulle tavole italiane a far da padrone è la creatività. Sono molte le idee che si rinnovano di continuo per portare in tavola molte prelibatezze in svariate versioni personalizzate tra i fornelli di casa.

Solitamente un po’ tutti si lasciano sfuggire l’estetica badando molto di più alla lavorazione con pochi grassi e con gli ingredienti che si hanno a disposizione in casa. Ma in questi particolari giorni dove con piacere ci si riunisce in momenti di convivialità in famiglia o con gli amici, la cucina è motivo di orgoglio e soddisfazione.

In pochi hanno pensato che l’aperitivo o l’antipasto possano essere davvero un momento così piacevole con questa idea superlativa

Tra un aperitivo o un antipasto, in questi giorni di festa, non potrà mancare questo centrotavola d’effetto tutto da gustare per fare un figurone con tutti.

Un piatto fresco, pratico e leggero, monoporzionato da assaporare come finger food durante l’attesa della prima portata. Una preparazione semplice e veloce per aprire il menù con le solite leccornie elaborate che si preparano in questi giorni.

Ingredienti

pancarrè bianco ed integrale

bignè

broccoli

peperoni rossi e gialli

olive nere

purè di patate

erba cipollina

olio

sale

pepe

Ecco come fare un figurone in questi giorni di festa con un centrotavola d’effetto tutto da gustare

Procedimento

Iniziare la preparazione partendo con le verdure. Lessare i broccoli immergendoli in acqua salata e quando saranno cotti, passarli in padella per 5 minuti con un filo d’olio, un pizzico di sale e una spolverata di pepe.

Passare ai peperoni che possono essere tagliati a rondelle o a filetti e cotti velocemente in padella con un qualche oliva nera, un filo d’olio e un pizzico di sale.

Preparare il purè di patate con una preparazione in polvere che si acquista in ogni supermercato oppure con 2 patate lesse, schiacciate e girate in padella con una noce di burro e un filo di latte.

Arrivati fin qui si può passare ad assemblare il nostro fantastico centrotavola. Prendere il pancarrè e tagliarlo in tante forme particolari dove dovrà essere steso un cucchiaio di purè di patate e condito con le varie verdure.

Quindi disporre a cerchio le tartine di pancarrè condite, alternate con i bignè farciti e decorare con erba cipollina, qualche pomodorino e qualche fetta di peperone non cotto.

