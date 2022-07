Siamo decisamente un popolo di consumatori di pesce. Dimentichiamoci per un momento la pasta e la pizza e concentriamoci comunque su uno dei nostri prodotti. Più di 8.000 km di coste fanno dell’Italia decisamente anche un popolo di pescatori. Secondo le statistiche più recenti, saremmo sul podio dei cittadini europei che consumano più pesce in assoluto. Mentre la media continentale si attesta tra i 23 e i 24 kg pro capite annui, noi sfioriamo i 30. In queste settimane, in tutte le località di mare e di lago si riempie l’aria dei profumi del pesce cucinato in tantissimi modi. Sicuramente tra le ricette più apprezzate anche quella degli spaghetti con le vongole. Teoricamente abbastanza semplice, ma proprio per questo, capace di nascondere qualche insidia. Vediamo qualche piccolo consiglio per fare uno spaghetto con le vongole degno dei migliori ristoranti.

Qual è il segreto per fare un ottimo piatto

Spaghetti con le vongole con la cremina, degni di un ristorante stellato, con qualche piccolo accorgimento. Ovviamente, se proviamo a fare uno spaghetto con le vongole da ricordare, dobbiamo usare il pesce fresco. Senza nulla togliere ad alcuni sughi già pronti e decisamente gustosi, col pesce fresco è decisamente un’altra cosa. Un passo importantissimo e che potrebbe determinare la qualità della nostra ricetta riguarda lo spurgo delle vongole. Non tutti siamo chef e potremmo inciampare proprio in questo passaggio. Per evitare quindi che l’errore parta già dalla materia prima, ricordiamoci di:

riempire con acqua e sale in abbondanza il contenitore in cui metteremo le vongole a spurgare;

mescoliamo per bene affinché il sale si sciolga;

lasciamo in immersione le vongole era almeno un paio d’ore.

Spaghetti con le vongole con la cremina come al ristorante con 1 trucchetto

Potrebbe sembrare incredibile, ma anche la scelta della pentola per cuocere le vongole è determinante. Quella in alluminio, non solo preserva il teflon dall’acidità della vongola, ma migliorerebbe anche la cottura. Dopo avere messo aglio e olio nella pentola, inseriamo le nostre vongole, cuocendo per circa 5 minuti a fiamma viva, possibilmente col coperchio. Ricordiamoci di tenere l’acqua della cottura, che dopo la procedura di cui sopra, dovrebbe essere perfetta. Con circa metà proprio di questa acqua di cottura, cuociamo i nostri spaghetti. Grazie, infatti all’unione di questi ingredienti, ci troveremo ad avere una crema naturale senza alcuna aggiunta.

Per finire

Ricordiamoci di aggiungere il prezzemolo e le stesse vongole solo alla fine della cottura degli spaghetti.

