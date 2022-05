Si pensa agli scarti della cucina come fertilizzanti ecosostenibili e l’idea è tutt’altro che sbagliata. Spesso sono ricchi di vitamine e minerali e il compost che si ottiene dà un nutrimento completo al terreno da coltivare. In generale, possiamo dire che le bucce della frutta o di altri alimenti possono essere impiegate nel giardino e nell’orto con ottimi risultati. Ma questo è limitativo.

Gli impieghi sarebbero diversi e tutti prolifici, quindi gettarle via può essere considerato un errore. Con un riciclo intelligente, infatti, potremmo risparmiare denaro e ottenere ottimi prodotti per la pulizia della casa.

Per esempio, se ci pensiamo bene, moltissimi prodotti che acquistiamo sono profumati di arancio o mandarino. Ottenere uno sgrassatore o un disinfettante fatto in casa è veramente semplice. Basta far macerare le bucce con aceto caldo per 24 ore e aggiungere alcol denaturato o alcol etilico. Il prodotto che otteniamo oltre a togliere le macchie eliminerà germi e batteri.

Sono utili per il corpo e igienizzano la casa questi scarti della cucina che non vanno sprecati o utilizzati solo per concimare l’orto

Lo stesso principio vale per il detersivo per i piatti. Le scorze delle arance unite con aceto e sale iodato che abbiamo sempre in casa danno vita a un detersivo profumato con cui sostituire i soliti prodotti. Le scorze devono essere lavorate con un frullatore aggiungendo 400 ml di acqua. Il composto va fatto bollire per 10 minuti insieme agli altri ingredienti e ripassato nel frullatore in modo da ottenere un detergente cremoso. Questo riciclo ci fa risparmiare non solo con la pulizia dei piatti ma anche con quella di lavello e fornelli. Si tratterebbe, quindi, di uno sgrassatore universale.

Anche le bucce del limone sono adatti per questi rimedi naturali fatti in casa. Per far splendere l’alluminio e pulire il forno un detergente ottenuto con le bucce di limone e il bicarbonato di sodio è forse la soluzione più conosciuta in circolazione.

Natura e bellezza

Le bucce di banana che sono un esfoliante naturale con cui ravvivare la pelle e liberarla dalle impurità. Prendersi cura della pelle è un compito delicato ed è necessario utilizzare le giuste attenzioni. Basta tagliare le bucce in piccoli pezzi e versare un cucchiaino di zucchero. Quindi massaggiare la parte da tonificare. Dopo aver risciacquato possiamo utilizzare la crema idratante, gli effetti si vedranno in pochi giorni.

Le bucce di patata, invece, sono oltremodo importanti quando vogliamo prenderci cura del nostro aspetto. Anche in questo caso il trattamento è molto semplice. Dobbiamo tagliare dei pezzi, abbastanza grandi da coprire gli occhi, e pulirli con attenzione. Quindi, applicare per 20 minuti e risciacquare con acqua fredda. Le bucce di patata sarebbero in grado di ammorbidire la pelle e alleviare le infiammazioni che causano le occhiaie.

Dunque, sono utili per il corpo e igienizzano la casa questi scarti che accumuliamo in cucina, non utilizzarli sarebbe un peccato.

Lettura consigliata

Senza questi 4 errori possiamo eliminare gli orologi della morte da balcone e giardino evitando pesticidi e colpendo anche pidocchi e acari