Gli insetti che attaccano il legno sono molto diffusi in Italia e durante la stagione primaverile possiamo registrare la loro comparsa in casa e giardino. Attaccano tetti e fondamenta, strutture in legno che abbiamo in balcone, nei terrazzi o in cortile, facendo danni gravi agli alberi e incidendo sulle spese domestiche.

Intervenire prima possibile è fondamentale, anche se spesso ci accorgiamo del problema quando la situazione è compromessa. Il legno di latifoglie e conifere sono attaccate da questi piccoli animaletti che sono in grado di volare quando arriva il caldo. Fare attenzione quando li si nota o ascoltare il rumore che producono quando sono al lavoro, ci può aiutare a intervenire per tempo. Alcuni di loro sono pericolosi perché pungendoci possono creare dermatiti e problemi della pelle. Vengono chiamati orologi della morte perché durante la riproduzione picchiano la testa sul legno dando vita a un ticchettio incessante tipico degli orologi.

Senza questi 4 errori possiamo eliminare gli orologi della morte da balcone e giardino evitando pesticidi e colpendo anche pidocchi e acari

Questi insetti sono insidiosi perché scavano in profondità e da ciò dipende il loro modo di riprodursi. Nei fori scavati dai maschi, le femmine depongono le larve che si nutrono di cellulosa e una volta diventati adulti si spostano attaccando altro legno.

Senza questi 4 errori, però, possiamo eliminare gli insetti ed evitare che si riproducano liberamente. Il primo riguarda pesticidi e insetticidi liquidi. Queste tarme sono lucifughe quindi vivendo al buio sono difficili da colpire. Queste sostanze le metterebbero in allarme facendole rintanare ancora di più. Se rimuoviamo il legno colpito, le facciamo scappare provocando una diffusione che sarebbe difficile da fermare.

I sistemi fai da te, tipo le bombole fumiganti, non sono utili e potrebbero intossicarci peggiorando il problema. Evitare di chiamare una ditta specializzata quando la diffusione è fuori controllo non ci porterà a risparmiare denaro. Le soluzioni proposte dalle ditte sono effettuate con apparecchiature moderne e sicure.

Soluzioni casalinghe

L’antitarlo anossico per mobili può essere la soluzione proposta dalla ditta. Dovremmo riflettere attentamente quando la situazione lo richiede. Il legno può essere attaccato anche da pidocchi particolari che sono più piccoli e bruni oppure dagli acari che sfruttano i passaggi lavorati dalle tarme. In questi casi, possiamo procedere con alcuni rimedi che potrebbero essere efficaci anche se casalinghi. Spesso è sufficiente riempire i buchi di ammoniaca e tapparli creando una camera stagna che elimina gli insetti. Il problema è capire quanto in profondità siano arrivati.

Se vogliamo ricorrere a rimedi naturali, possiamo utilizzare l’olio essenziale di cedro misto ad acqua e vodka. Utilizzando una peretta per incanalare il liquido lungo la galleria scavata, e coprendo il foro con il cotone, potremmo ottenere un buon risultato. Altri prodotti naturali efficaci sono la polvere di cannella e il sapone di lavanda. Sistemati all’interno dei mobili potrebbero prevenire il problema.

