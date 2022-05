Anche se si spera di non doverci mai andare, purtroppo a tutti sarà capitato di dover ricorrere all’uso dei bagni pubblici.

Com’è ben noto a tutti, questi bagni in genere, tranne rare eccezioni, li vediamo quasi sempre sporchi e sono luoghi in cui germi e batteri si diffondono ovunque. Spesso, molti, non tirano neanche lo sciacquone del water.

Il problema più grosso è per le donne, che trovano alquanto scomodo e difficile urinare senza sedersi, e come alternativa utilizzano la carta igienica per coprire la tavoletta del bagno. Così facendo, si pensa di non entrare a contatto con i germi ed i batteri presenti. Alcuni potrebbero farlo ma è questo il gesto da evitare.

Purtroppo non c’è nulla di più sbagliato, e dobbiamo evitare questa pratica perché è totalmente inutile, anzi in alcuni casi potrebbe creare ulteriormente problemi. Infatti, la superficie della tavoletta del water essendo totalmente liscia e progettata con materiali particolari, non è il luogo ideale dove possono proliferare i batteri. In più i germi ed i batteri non si diffondono sulla pelle nuda.

Alcuni potrebbero farlo, ma è questo il gesto da evitare assolutamente quando entriamo in un bagno pubblico

La maggior parte dei batteri muore fuori dal corpo, nel giro di dieci secondi e ciò è valido per le malattie che si diffondono sessualmente come la gonorrea, la clamidia e l’herpes. Piuttosto è importante assicurarsi di non avere tagli o lesioni per evitare di infettarsi con malattie come l’AIDS oppure l’epatite.

Ecco perché è questo il gesto da evitare e perché la carta igienica è la nostra peggior nemica.

Già, è proprio così. Molti potrebbero non pensarci ma, la carta igienica è la nostra peggior nemica.

La superficie della carta è porosa ed assorbente, quindi risulta essere il luogo ideale per la proliferazione dei batteri.

In più, il rotolo di carta igienica è situato quasi sempre e per comodità, sul lato del water. Ogni volta che tiriamo il discarico, i batteri si diffondono rapidamente su tutta la superficie del bagno, sulle pareti e sulla carta igienica.

Come fare

La soluzione giusta è di munirsi, prima di uscire da casa, di fazzolettini di carta da utilizzare ogni qual volta necessitiamo di un bagno pubblico.

Lettura consigliata

Attenzione a dove posizioniamo la carta igienica perché potremmo rischiare problemi di salute tra cui importanti infezioni