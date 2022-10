Spesso ci si sveglia al mattino con una domanda fissa in testa: che cosa cuciniamo oggi? Ebbene ogni stagione ha i suoi piatti e ciò è favorito dalla ciclicità della natura. Che sia in estate oppure in inverno, in primavera o in autunno, la terra ci offre sempre prodotti diversi.

Ortaggi e frutta del mese di ottobre

In questo periodo autunnale e soprattutto nel mese di ottobre, ecco che possiamo trovare tanti prodotti nei supermercati. Tra gli ortaggi possiamo cominciare a gustare le bietole, i broccoli, i cavolfiori e si trovano anche gli ultimi cetrioli. Comincia anche la cicoria mentre meglio procurarsi i fagiolini, prima che terminino con il mese di ottobre.

In questo mese possiamo trovare i primi friarielli, ovvero i broccoletti, ma sarà l’ultimo mese per peperoni e melanzane. Cominciano invece le scarole, gli spinaci e le verze. Le zucche per il momento non mancano, mentre diciamo arrivederci alle zucchine.

Quale frutta nel mese di ottobre

Per quanto riguarda invece la frutta, il mese di ottobre ci regala le prime castagne. Troviamo ancora dei fichi d’India, i limoni sono sempre presenti, le nuove mele sono sugli scaffali, troviamo ancora le pere e forse qualche pesca. Per il momento ci sono ancora le prugne, iniziano i pompelmi ed è l’ultimo mese per l’uva da tavola.

Cosa cucinare di buono e veloce nel mese di ottobre per pranzo o cena

Se non sappiamo cosa fare nel mese di ottobre, allora possiamo partecipare alle famosi sagre delle castagne. Sarà l’occasione ghiotta per assaggiare questo frutto prelibato, tipico d’autunno. Sarà l’occasione anche per riscoprire qualche tradizione delle nostre terre.

Tra i piatti che possiamo preparare in ottobre, sicuramente la zucca occupa un posto particolare. Questo ortaggio dolce si presta per degli sformati, per essere gratinato al forno oppure alla piastra.

Tra cavolfiori e spinaci

Tra le ricette che ci indicano cosa cucinare di buono e veloce nel mese di ottobre ci sono quelle col cavolfiore. Potremmo preparare un ottimo purè, oppure unirlo in un piatto con orecchiette e acciughe. Per quanto riguarda gli spinaci, se non avessimo ancora provato la ricetta, potremmo prepararli alla genovese. Si tratta di saltare velocemente gli spinaci in padella e poi aggiungere acciughe, uvette e pinoli. Un mix di sapori che non lascia indifferenti, per soli pochi minuti di preparazione.

Sempre con gli spinaci e ricordando la Liguria, potremmo preparare un pesto. Unito ad una spruzzata di formaggio grattugiato, può essere utilizzato anche come crema spalmabile sul pane. Non può mancare la famosa frittata di spinaci, un insieme di fibre e proteine da gustare assolutamente.

Sono questi alcuni piatti che si possono preparare velocemente nel mese di ottobre.

