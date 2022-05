Brufoli e cicatrici potrebbero sparire grazie a questo correttore curativo, rimedio naturale utile anche per pelli sensibili e intolleranti

Ci sono diversi fattori che possono portare arrossamenti della pelle e comparsa di acne sul viso. Se stiamo vivendo un periodo di stress oppure stiamo mangiando cibi grassi, questo può accadere anche improvvisamente. Altre abitudini come tenere i capelli sporchi quando sono lunghi e poggiano sul viso o toccarsi spesso senza pulirsi le mani, possono avere delle conseguenze. Anche l’utilizzo frequente del trucco può irritare.

Alla comparsa dell’arrossamento o del brufolo, non agitiamoci. Soprattutto se abbiamo un impegno di lavoro o un appuntamento. Il primo passo è quello di ricorrere a prodotti naturali per superare la crisi senza stressare ulteriormente la pelle del viso. Il secondo consiste nell’impiego corretto del trucco, scegliendo i prodotti migliori che preparino la pelle e che siano utili per nascondere gli inestetismi. Una pelle pulita e idratata può rispondere al meglio alle correzioni e alle cure necessarie.

Agire con delicatezza

Brufoli e cicatrici possono sparire facilmente se abbiamo a disposizione il correttore adatto. Solitamente la procedura dovrebbe prevedere prima la cura dell’arrossamento, quindi l’idratazione, l’utilizzo del primer, l’applicazione del correttore e il fissaggio con la cipria.

Esistono, però, in commercio dei correttori che contengono tea tree oil e che possono intervenire sull’inestetismo producendo allo stesso tempo un’azione curativa. Il tea tree oil avrebbe proprietà antisettiche cicatrizzanti e sarebbe decongestionate per la cute. Se utilizzato su bruffoli e arrossamenti, deve essere diluito con acqua calda e può essere miscelato con olio di cocco o di jojoba. Sono sufficienti poche gocce, perché è molto concentrato.

Se abbiamo schiacciato il brufolo ed è rimasta la cicatrice, l’olio naturale aiuta l’assorbimento e calma l’arrossamento. Grazie ai correttori curativi, la procedura è più agile. Gli stick consentono di nascondere gli inestetismi e allo stesso tempo di attivare la guarigione. Possono all’occorrenza anche sostituire il fondotinta.

Brufoli e cicatrici potrebbero sparire grazie a questo correttore curativo, rimedio naturale utile anche per pelli sensibili e intolleranti

I correttori dovrebbero essere verdi per coprire i rossori e albicocca per le macchie più scure o per le cicatrici. Se non abbiamo il correttore, sarebbe meglio evitare di sostituirlo con fondotinta, cipria e ombretto. I prodotti che utilizziamo per la pelle dovrebbero essere naturali e privi di silicone. Dovrebbero essere leggeri per far respirare la pelle, perché è necessario mantenere l’equilibrio del pH.

Quindi abbinare tonico e crema emolliente potrebbe garantirci la giusta idratazione e allo stesso tempo lenire le ferite. Il primer, invece, dovrebbe essere opacizzante e uniformare il colore. Con lo stick al tea tree oil nascondiamo il brufolo se lo abbiamo già schiacciato.

Se portiamo a termine l’operazione con la cipria fissante, scegliamone una che non contenga talco. Quando il brufolo si riassorbe è meglio non ricorrere a trattamenti stressanti, ma impiegare prodotti delicati che diano alla pelle il tempo di guarire.

