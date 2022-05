3 semine da fare a maggio per arricchire l’orto e le colture verticali di balconi e terrazze con avvolgenti tralicci rampicanti

Le semine di maggio sono più semplici dal punto di vista climatico ma non per questo meno impegnative. Le gelate sono ormai dimenticate, possiamo abbandonare i semenzai e piantare direttamente nell’orto. Inoltre, dobbiamo provvedere ai trapianti e occuparci dei semenzai all’aperto per le semine di luglio e agosto. I lavori sono tanti e la cura e l’attenzione da riporre non deve diminuire se vogliamo ottenere risultati e qualità.

3 semine da fare a maggio riguardano le Cucurbitacee, che pur essendo formate da piante diverse, hanno in tavola la stessa importanza. Sono prodotti di largo consumo, molto amati per le tantissime proprietà benefiche. Le zucchine possono essere seminate all’inizio di maggio se il clima di fine aprile è stato freddo. È necessario avere più di 15 gradi senza cali repentini che potrebbero bloccare la crescita. Per le zucchine non dobbiamo utilizzare la stessa aiuola dell’anno precedente ma applicare la rotazione per evitare danni al terreno.

Differenti necessità

Le zucchine possono essere coltivate in verticale anche in balcone o in terrazza utilizzando sostegni robusti piantati per almeno 40 centimetri. Hanno una crescita rigogliosa quindi dobbiamo provvedere a legarli con materiale estendibile ed effettuare controlli regolari. I primi zucchini che compaiono sul terreno, invece, vanno tolti se piccoli e gialli.

Dopo aver preparato il terreno, questo deve essere riconcimato quando le piante cominciano a produrre. Si utilizza macerato di ortica e letame e si integrano azoto e potassio che stimolano la proliferazione. In balcone possiamo pensare anche ai vasi, utilizzando compost e irrigando più assiduamente rispetto all’orto. Se facciamo la pacciamatura, utilizziamo teli appositi oppure paglia.

I cetrioli fanno sempre parte delle Cucurbitacee. Ma hanno necessità differenti rispetto alle zucchine. La vangatura deve essere accurata, per esempio. Il terreno deve essere drenante. Il terriccio ben livellato. Nell’orto dobbiamo utilizzare sostanze ammendanti e fertilizzanti. Il cetriolo preferisce il potassio all’azoto.

3 semine da fare a maggio per arricchire l’orto e le colture verticali di balconi e terrazze con avvolgenti tralicci rampicanti

Il cetriolo è ingombrante, quindi la semina deve avvenire rispettando le distanze. Le righe devono essere distanti 1 metro tra loro e ogni pianta distante dall’altra almeno 50 centimetri. Se abbiamo coltivato i semi nel semenzaio, è meglio aspettare le prime due foglie prima di effettuare il trapianto.

Anche i meloni richiedono molto spazio. Soprattutto necessitano di un terreno ricco di nutrienti. Il terriccio deve essere poco acido e umido, privo di ristagni. Coltivarli in verticale significa raggiungere 2,5 metri di altezza. La struttura di sostegno può essere fatta di rete a maglie. I meloni profumano terrazze e balconi e questo tipo di coltivazione raddoppia la resa. Si complica il lavoro di potatura ma la produzione ripaga del lavoro. Questo dipende dalla maggiore quantità di luce che le coltivazioni riescono a intercettare. Ma anche grazie alla potatura che crea un equilibrio redditizio tra getti secondari e fruttiferi.

Approfondimento

